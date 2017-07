Peinlicher Auftritt im Büro Hilfe, ich habe mich blamiert

Es gibt Tausende Arten, sich zu blamieren: Die Hose platzt, Sie verlieren während eines Vortrags den Faden, vergessen den Namen eines wichtigen Kunden, stolpern über die eigenen Füße oder schicken dem Chef eine Datei mit der Beschriftung "Langweiliges_Projekt". Wohl jeder hat sich schon mal irgendwann irgendwo blamiert.

Die gute Nachricht: Eine Blamage ist immer nur so schlimm, wie Sie sie machen.

Der Begriff wird abgeleitet vom französischen "blâmer", was tadeln bedeutet. Das französische Wort hat seinen Ausgangspunkt wiederum im lateinischen "blasphemare", was sich mit lästern übersetzen lässt. Als Blamage wird heutzutage die, meist öffentliche, Bloßstellung bezeichnet. Die häufigsten Synonyme sind Peinlichkeit, Schande, Schmach, Skandal - oder auch Gesichtsverlust.

Das ist sehr treffend, da eine Blamage das Selbstbild stören kann: Sie sehen sich selbst als kompetent, selbstsicher, professionell und gut in Ihrem Job - doch dann kommt alles anders, und Sie springen mit Anlauf ins Fettnäpfchen.

Die Angst vor einer Blamage ist manchmal so groß, dass jede Situation gemieden wird, die zu einer solchen führen könnte. Eine Präsentation soll gehalten werden? Ach, das soll lieber der Kollege machen.

Dabei haben wir gar nicht Angst vor der Blamage selbst, sondern vor den daraus resultierenden Folgen, genauer gesagt vor der sozialen Ausgrenzung. Wer sich blamiert, verliert sein Ansehen und steht plötzlich alleine da. Oder?

Blamagen sind bei weitem nicht so schlimm oder folgenschwer, wie Sie spontan vermuten. Selbst wenn Sie vor Scham hochrot anlaufen und sich die Peinlichkeit noch nicht mal in Worte fassen lässt, können Sie sicher sein, dass sie in wenigen Tagen kein Gesprächsthema mehr sein wird.

Aber je mehr Sie sich selbst schämen, desto peinlicher fühlt es sich an. Deshalb:

1. Lachen Sie über sich selbst

Wenn Ihnen etwas wirklich Dummes passiert ist, hat das fast immer auch einen humoristischen Charakter, auch wenn es im ersten Moment nicht ganz leicht ist, diesen zu erkennen. Über sich selbst lachen zu können, erfordert einiges an Selbstbewusstsein, doch wenn es Ihnen gelingt, in einer blamablen Situation zu lächeln oder sogar einen Witz auf eigene Kosten zu machen, zeigen Sie wahre Größe.

2. Nehmen Sie es nicht so schwer

Klar, im Moment fühlen Sie sich allein gelassen und wie ein Ausgestoßener. Erinnern Sie sich daran, dass dem nicht so ist. Vermutlich waren alle, die jetzt gerade über Sie lachen, selbst schon einmal in einer mindestens genauso blamablen Lage. Wird diese Blamage langfristige Auswirkungen haben und in einem Jahr noch eine Rolle spielen? Vermutlich nicht.

3. Beachten Sie die Meinung anderer nicht

Eine Blamage wird deshalb als besonders schlimm empfunden, weil wir nicht wollen, dass andere schlecht von uns denken. Doch wie wichtig ist es wirklich, was fremde Menschen von Ihnen denken? Eben. Gar nicht. Es bringt nichts, sich darum zu sorgen, was anderen von Ihnen denken könnten. Die Personen, die wichtig sind, werden auch nach einer Blamage zu Ihnen stehen.

4. Stehen Sie zu Ihrem Fauxpas

Peinliche Momente können sehr sympathisch machen. Niemand mag scheinbar perfekte Menschen, denen immer alles gelingt und die fehlerfrei durchs Leben stolzieren. Fehler, Makel und auch die ein oder andere Blamage machen menschlich.