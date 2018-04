Mit dem Rad zur Arbeit Liebe Pendler, bitte aufsatteln

Der Frühling ist da, und in ganz Deutschland schwingen sich Hunderttausende Pendler wieder aufs Fahrrad. In sozialen Netzwerken berichten viele begeistert von ihrem sonnigen Weg zur Arbeit. So wollen sie möglichst viele Menschen anregen, es ihnen gleichzutun.

Fahre ja wirklich bei jedem Wetter/jeder Temperatur #mitdemRadzurArbeit aber die Zeit wenn es endlich Frühling wird und man nach und nach die dicken Kleidungsschichten reduzieren+ohne Gesichtsvermummung radeln kann, das ist irgendwie die schönste Zeit des Jahres #mdRzA 89560 — คՆ૯ɱคՈค (@alemana1978) 9. März 2018

Ein weiteres Argument fürs Umsatteln: Viele Städte ächzen bereits unter den Tausenden Autos, die sich jeden Morgen und Abend durch die Straßen schieben. Doch clevere Radler finden auch in Großstädten schöne Strecken zur Arbeit, wie diese Bilder aus Berlin zeigen:

Sie schrecken noch immer vor Helmfrisur zurück oder vor dem einen steilen Berg auf dem Arbeitsweg? Hier sehen Sie, was sie alles verpassen, wenn Sie nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren:

Und? Überzeugt? Oder fahren Sie bereits täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit? Schicken Sie uns doch Fotos Ihrer schönsten Strecken an diese E-Mail-Adresse. Wir wählen die besten aus und zeigen sie auf SPIEGEL ONLINE.

Mit der Einsendung unter Ihrem vollen Namen bestätigen Sie, dass Sie die Fotos selbst gemacht haben und dass SPIEGEL ONLINE Ihre Aufnahmen kostenfrei zeigen darf. Wir möchten natürlich auch gerne wissen, auf welcher Strecke Sie in die Pedale treten.