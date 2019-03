124 Tage. So lange dauert es im Durchschnitt, bis Krankenhäuser eine offene Stelle in der Pflege besetzt haben. Um gegen den Fachkräftemangel anzukommen, werben Politik und Unternehmen seit einigen Jahren zunehmend ausländische Pfleger an. Ihre Zahl hat sich von 2012 bis 2017 fast versechsfacht, berichtet die Hans-Böckler-Stiftung, auf nun gut 8800.

Das gewerkschaftsnahe Institut hat in einer Studie untersuchen lassen, wie die neuen Mitarbeiter - größtenteils stammen sie aus ost- und südeuropäischen Staaten außerhalb der EU oder von den Philippinen - im deutschen Arbeitsalltag ankommen.

Dabei stellten die Wissenschaftler in zahlreichen Interviews fest, dass sowohl die neu migrierten als auch die einheimischen Beschäftigten, von denen selbst etliche einen Migrationshintergrund haben, oft unzufrieden mit der Zusammenarbeit sind.

Wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Die Studie wurde von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde sie von sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Der Titel der Untersuchung lautet: "Betriebliche Integration von Pflegekräften aus dem Ausland. Innenansichten zu Herausforderungen globalisierter Arbeitsmärkte." Wie wurden die Daten erhoben? Die Wissenschaftler haben zum einen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und der Anerkennungsstatsitik ausländischer Berufsabschlüsse des Bundes analysiert. Zum anderen haben sie in der Region Frankfurt/Rhein- Main rund 60 Interviews geführt. Befragt wurden Pflegerinnen und Pfleger, die nach 2008 in die Bundesrepublik gekommen sind, einheimische Pflegefachkräfte und Vorgesetzte, ein Betriebsrat sowie Arbeitgebervertreter, Vermittler und Migrationsexperten. Was war das Ziel der Untersuchung? Die Untersuchung ging der Frage nach, "welche Probleme der betrieblichen Integration entstehen und wie die betriebliche Integration angesichts der sich global konstituierenden Pflegearbeitsmärkte gelingen kann, so dass die neu migrierten Pflegefachkräfte längerfristig als Arbeitskräfte in Deutschland bleiben".

So komme es zwischen den Pflegekräften zu Differenzen und Missverständnissen, berichten die Forscher. Als Grund machten sie Unterschiede in der Ausbildung und der gewohnten Arbeitsteilung zwischen medizinischem Personal, Pflege- und Hilfskräften aus:

In vielen der Herkunftsländer werden Pflegefachkräfte an Hochschulen ausgebildet. Eine hochqualifizierte schulisch-betriebliche Ausbildung wie in Deutschland ist dort unbekannt.

Pflegefachkräfte übernehmen etwa in Südeuropa meist mehr Management- sowie Behandlungsaufgaben, die in Deutschland Medizinern vorbehalten sind.

Einfache Tätigkeiten der sogenannten Grundpflege, etwa Patienten zu waschen oder ihnen Essen zu geben, sind für ausländische Pflegefachkräfte ungewöhnlich. Dafür gibt es meist spezielle Servicekräfte, teilweise müssen Angehörige einspringen.

Das Problem: Statt die Konflikte auf die unterschiedliche Ausbildung zurückzuführen, würden sie stereotyp mit "kulturellen Unterschieden" erklärt, berichten die Studienmacher.

Konflikt spitzt sich zu

Als Auseinandersetzung zwischen "Einheimischen" und "Ausländern" spitze sich der Konflikt zu, die Unzufriedenheit sei groß: So haben viele der befragten zugewanderten Pflegekräfte das Gefühl, "unter Wert" arbeiten zu müssen, sie fühlen sich häufiger von Informationen ausgeschlossen, von Vorgesetzten schlechter behandelt. Deutsch als Arbeitssprache werde als "Hierarchisierungsmittel" eingesetzt, wodurch sie in eine Außenseiterposition gedrängt würden.

Die in Deutschland ausgebildeten Pflegefachkräfte kritisierten wiederum, dass die zugewanderten Kollegen im stressigen Arbeitsalltag nicht voll einsetzbar seien. Zum einen, weil sie nicht so gut Deutsch könnten, zum anderen weil ihre akademische Ausbildung "praxisfern" sei. Sie müssten lange eingearbeitet werden.

Die Autoren empfehlen den Kliniken, den Mitarbeitern mehr Raum zum Austausch und professionelle Coaches zur Verfügung zu stellen. Dann könnten sie von ihren unterschiedlichen Kompetenzen gegenseitig profitieren.

Dafür seien allerdings neue Ressourcen nötig - und davon sind Kliniken und Pflegeeinrichtungen zurzeit weit entfernt. In den vergangenen Jahrzehnten, so die Wissenschaftler, hätten die Unternehmen auf den ökonomischen Druck mit Rationalisierung und Verdichtung der Arbeit reagiert.