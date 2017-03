Quiz Verstehen Sie Business-Sprech?

+++Für Eilige geht es hier direkt zum Quiz+++

BYOB kennen Sie wahrscheinlich. Zumindest, wenn Sie schon mal in Australien waren, dort findet sich das Kürzel nämlich auf vielen Speisekarten. Ob die vier Buchstaben für "Bring your own bottle" oder "Bring your own booze" steht, ist auch Down Under umstritten, aber alle wissen, was gemeint ist: Bring deine eigenen Getränke mit.

So manch ein Business-Kasper könnte das nun allerdings missverstehen als "Bring your own beamer" - bring deinen eigenen Beamer mit.

Denn Abkürzungen sind der neueste Trend im Business-Sprech-Esperanto. CYOD zum Beispiel steht für "Choose your own device". Damit ist gemeint, dass Arbeitnehmer im Büro aus einer breiten Palette an Hardware wählen können.

