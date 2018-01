Falscher Raketenalarm auf Hawaii Auch diese Job-Pannen sorgten für Chaos

Menschen verschanzen sich unter Matratzen, hocken sich unter Treppen, ein Vater hat sogar versucht, seine Tochter in einem Gulli in Sicherheit zu bringen: Ein Mitarbeiter der hawaiianischen Katastrophenschutzbehörde EMA hat versehentlich eine Raketenwarnung herausgegeben und am Wochenende eine Massenpanik in der Bevölkerung ausgelöst - weil er offenbar einen falschen Knopf gedrückt hatte.

"Drohende ballistische Rakete. Sofort Zuflucht suchen. Das ist keine Übung", hieß es in der Nachricht, die automatisch per SMS an Hunderttausende Hawaiianer und gleichzeitig an alle Fernseh- und Radiostationen ging. Erst nach 40 Minuten kam die Entwarnung.

"Der Fehler passierte während einer Standardprozedur bei einer Schichtübergabe und ein Mitarbeiter drückte den falschen Knopf", sagte Hawaiis Gouverneur David Ige. Der Mitarbeiter wurde inzwischen versetzt - und fühle sich furchtbar, wie Vern Miyagi, der Vorsitzende der Katastrophenschutzbehörde, sagt: "Er hat das nicht mit Absicht gemacht. Es war ein menschlicher Fehler."

Ein möglicher Trost für den Mann: Er ist nicht der Einzige, der mit einem kleinen Missgeschick für Chaos sorgte. Lesen Sie hier, wie ein Mitarbeiter von Amazon das Internet lahmlegte, ein Programmierer aus Versehen Milliarden Euro überwies und ein Wartungstechniker einfach mal den Stecker zog.



Vor allem der Einstieg in den Job läuft selten ohne Panne ab. Wir haben Bekenntnisse aus der Berufswelt gesammelt:

