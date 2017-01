Frag die Karriereberaterin Hilfe, ich bin umgeben von Faulpelzen

Martin ist Bereichsleiter in einem mittelständischen Familienunternehmen - und verzweifelt. Seine Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung, es gibt kein Miteinander, und für schlechte Leistung finden sie immer wieder haarsträubende Ausreden wie "keine Zeit" und "was Dazwischengekommen". Martin weiß nicht mehr, was er tun soll. "Ich fördere doch Verantwortung und lasse allen freie Hand", sagt er.

Karriereberaterin Svenja Hofert antwortet:

Manager mit einem vermeintlich modernen Führungsstil verwechseln oft laissez-faire mit kollegial. Sie sind durch Vorträge und Coachings auf das Neue getrimmt, wollen Leader sein und Visionäre und ihren Mitarbeitern Verantwortung übertragen. In der Praxis aber arbeiten sie in Firmen, in denen niemand Verantwortung haben möchte und die Kultur nicht zu dem Neuen passt. Zitiert wird dann gern ein Wertewandel - aber der findet meist vor allem auf dem Papier statt.

Die meisten arbeitenden Menschen haben in Wahrheit einen zweiten Job: Sie verschwenden unglaublich viel Zeit damit, sich zwischen den Widersprüchen und ungeschriebenen Gesetze ihrer Firma zurecht zu finden.

Führungskräfte sind deshalb immer auch oberste Kulturmanager. Und oft sollen sie auch noch Haltungen vertreten, die in eklatantem Widerspruch zu gelebten Werten stehen.

Was wirklich Sache ist, lässt sich nur mittendrin und vor Ort erfahren. Das Ungeschriebene ist meist eine Offenbarung: Da steht der Porsche des Inhabers vor der Tür, Portraits an der Wand zeigen Allmacht, Sitzordnungen Distanz und Nähe. Ein Klima der Angst lässt sich ebenso fühlen wie eine Kultur des Miteinanders - und das macht Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit für Außenstehende direkt erfahrbar. Wer drinsteckt allerdings, merkt es kaum. Zu erkennen, dass auch Sie ein Produkt ihres Umfelds sind, kann entlasten und wäre ein erster Schritt.

Miteinander funktioniert nur, wenn gemeinsame Ziele da sind. Martin, zwei Fragen: Haben Ihre Mitarbeiter attraktive Ziele, wirklich attraktive - und ich meine jetzt sicher nicht die Jahresziele auf dem Papier? Sind sie intrinsisch motiviert, haben sie also ein echtes, inneres Bedürfnis, ihre Arbeit gut zu machen?

Wenn Sie zwei Mal "nein" sagen, so werden die Mitarbeiter auch in Zukunft keine Verantwortung übernehmen, warum und wofür auch? Fragen Sie mal, was passieren muss, damit sie es tun. Und hinterfragen Sie auch sich selbst. Manche Führungskräfte definieren Miteinander nämlich als Wert, ohne sich selbst danach zu verhalten.

Jeder Wert braucht dahinterstehende Prinzipien und jedes Prinzip klar überprüfbare Maßnahmen, sonst sind sie im wahren Sinn "Wert-los". Hinter dem Wert "Miteinander" können Prinzipien stehen wie "wir entscheiden gemeinsam" oder "wir nehmen uns gegenseitig in die Pflicht" - die wiederum mit konkreten Maßnahmen unterfüttert werden.

Auf eine solche konkrete und von allen nachvollziehbare Ebene ziehen die meisten Unternehmen ihr Werteverständnis jedoch nicht. Kaum verwunderlich also, wenn sich Mitarbeiter nicht nach "Managementlehrbuch" verhalten. Hinzu kommen falsche Erwartungen der Führungskraft. Wer glaubt, dass mehr Selbstverantwortung auch automatisch mehr Motivation und Leistung freisetzt, irrt sich.

Selbstverantwortung übernehmen können nur entwickelte, reife Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu steuern und eigenen Werten zu folgen. Das trifft vielleicht auf ein Drittel der Erwachsenen zu, unabhängig vom Alter und von der Bildung. Ein Teil der anderen lässt sich über Struktur führen. Und dann gibt es immer noch die, für die Selbstverantwortung eher Last als Befreiung ist. In Teams lehnen sie sich eher zurück und überlassen anderen die Arbeit. Das nennt sich "lazy co-working". Solche Menschen brauchen eine dichtmaschige Führung.

Lieber Martin, schauen Sie nach dem Kulturcheck am besten auch die Struktur Ihres Teams und die Aufgabenverteilung an. Manche Teams sind zu groß und zu starr. Ideal sind wechselnde Tandems und Dreier- und Vierergruppen. Und eine stärkenorientierte Verteilung von Aufgaben kann eine positive Dynamik einbringen.