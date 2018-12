Renten-Rat vom Job-Coach Wie Mütter 500.000 Euro verlieren - und was sie dagegen tun können

Ein typischer Fall, der an mich herangetragen wird, könnte so aussehen: Eine 45-Jährige, zweifache Mutter, möchte einen Rat. Ein fiktives Beispiel, aber eins, das die Probleme auf den Punkt bringt.

"Guten Tag, ich war Projektleiterin in einem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen. Heute arbeite ich sozusagen zwei Etagen tiefer, in Teilzeit. Ich habe mich damals bewusst für eine Teilzeitlösung entschieden, weil ich meine beiden Mädchen aufwachsen sehen wollte.

Nun ist die Jüngste 13 Jahre alt und ich möchte wieder voll durchstarten, was sich beim Bewerben als schwierig herausstellt. Ich habe den Eindruck, ich trage für alle Zeit den Mutti-Stempel. Mein Mann arbeitet ebenfalls und wir bekommen in letzter Zeit öfter Streit über anstehende Investitionen, weil er sagt, wir könnten mehr unternehmen, wenn wir mein altes Gehalt (2800 Euro netto) aus der Zeit vor den Kinder hätten.

Lohnt sich ein Bewerbungs-Abstrampeln überhaupt noch? Oder soll ich eher versuchen, meinen Wunsch nach einer kleinen Selbstständigkeit auszuleben?"

Zur Person Marianne Moosherr Katrin Wilkens, Jahrgang 1971, ist Rhetorikerin und Journalistin. Vor sieben Jahren hat sie in Hamburg eine Agentur gegründet und sucht nun vor allem Müttern einen neuen Job, die sich beruflich verändern wollen.

Meine Antwort: Ob sich das lohnt, müssen Sie selbst entscheiden, indem Sie das Risiko einer Neugründung genau abwägen: Haben Sie Rücklagen für nicht geplante Investitionen? Können Sie Akquise und Vertrieb? Mögen Sie auch die oft weniger schillernden Details einer Selbstständigkeit wie die Umsatzsteuer-Voranmeldung oder die Buchhaltung?

Dass Sie wieder voll arbeiten, lohnt sich für Sie auf jeden Fall, zumindest pekuniär. Ökonomen haben berechnet, dass sich im Laufe eines Mütter-Lebens mit zwei Kindern eine veritable Summe Geld anhäuft, die Sie (beziehungsweise Ihre Familie) einbüßen: In der Zeit, in der Sie nicht arbeiten, in der Sie in Teilzeit wieder anfangen und später dann in der Rente verlieren Sie zusammengerechnet über 500.000 Euro.

Matschhosen und Geigenstunden statt Rentenversicherung

Bedenkt man außerdem, dass Kinder zusätzlich noch eine ziemliche Stange Geld kosten (was vom Kindergeld nur teilweise abgedeckt wird), dann reden wir hier über eine Summe, mit der man sich schon ziemlich gut rentenversichern könnte - wenn man das Geld anlegen würde.

Natürlich wird ein Teil dieser Kosten etwa über Steuererleichterung oder Kindergeld aufgefangen. Aber welche Frau würde diese Summe denn tatsächlich in ihre private Rentenvorsorge investieren? Meistens werden von diesem Geld Matschhosen und Geigenstunden gekauft.

Nun entscheiden sich ja die meisten Frauen aus guten Gründen dafür, nicht das französische Modell (sechs Wochen nach der Geburt wieder voll arbeiten) zu leben. Sie wollen bewusst ihre Kinder aufwachsen sehen. Gerade deswegen sollte eine Diskussion über die Zukunft mit dem Partner unbedingt stattfinden: Wie kann ich mich finanziell so absichern, dass ich im Falle einer Scheidung oder Krankheit nicht mittellos dastehe?

Mehr zum Thema Bewerbungen von Müttern "Lassen Sie die Elternzeit aus dem Lebenslauf raus"

Manche Männer überschreiben ihren Frauen ihre Rentenpunkte, andere schließen eine monatlich laufende Zusatzrentenversicherung ab. Wiederum andere kaufen eine kleine, bezahlbare Wohnung, deren Kredit sie mit den Mieteinnahmen abdecken. Wenn sich dann der Mann aus dem Grundbuch herausschreiben lässt, dann hat die Frau wenigstens eine kostengünstige Bleibe, falls Lebensunwägbarkeiten auftreten. Und wenn Sie beide mit 65 Jahren noch glücklich zusammenleben, können Sie auch einfach die Wohnung gemeinsam verkaufen und stocken so Ihre gemeinsame Rente auf.

Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Es ist egal, was Sie arbeiten, wo und wie viel Sie verdienen, aber es kommt eine Zeit, da haben Sie keine Möglichkeit mehr, Geld anzusparen. Und für diese Zeit sollten Sie vorsorgen.

Das sind Sie sich schuldig. Und das kann auch ein sinnvolles Erbe sein, das Sie Ihren Kindern hinterlassen.