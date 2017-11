So geht Arbeit Damit der Urlaub nicht verfällt

Sie haben ein Problem:

Sie sollen in den Urlaub, aber schnell. Das hat Ihre Chefin gesagt, denn Sie haben noch elf Tage Resturlaub. Klingt eigentlich ganz angenehm, aber Sie hatten gehofft, mit den übrigen Tagen im nächsten Sommer besonders lange Auszeit zu machen.

Die Ansage ist verbunden mit einer Drohung: Wenn Sie nicht zügig Urlaub einreichen, sind die Urlaubstage zum Jahreswechsel futsch. Dann wird es nichts mit den vier Wochen im Juli. Ist so eine drastische Maßnahme überhaupt erlaubt?

Das könnte helfen:

Das Bundesurlaubsgesetz - ja, das heißt wirklich so. Dieses Bundesurlaubsgesetz sieht vor, dass der Jahresurlaub tatsächlich auch im laufenden Jahr genommen wird. Das hat vor allem den Sinn, dass die Arbeitnehmer sich regelmäßig erholen können, und eben nicht ihren Urlaub für lange Pausen ansparen und vorher aus den Latschen kippen. Es soll auch die Arbeitgeber unter Druck setzen, damit sie Urlaub zeitnah genehmigen und ihre Leute nicht bis zum Sanktnimmerleinstag schuften müssen.

Andererseits: Oft kriegt man den ganzen Urlaub einfach nicht unter. Vielleicht waren Sie zwischendurch länger krank, oder ein Urlaub wurde nicht genehmigt, weil alle Kollegen in Ihrer Abteilung gleichzeitig weg waren.

Für solche Fälle sieht das Bundesurlaubsgesetz eine Lösung vor: Der Urlaub kann doch mit ins nächste Jahr genommen werden, wenn es dringende Gründe gibt. Dafür müssen Sie zwei Punkte beachten:

Sie müssen die Übertragung von Urlaubstagen bei der Vorgesetzten beantragen, unter Verweis auf die dringenden Gründe. Das sollten Sie am besten schriftlich tun, E-Mail genügt. Bei der Begründung müssen Sie nicht ausführlich sein, vor allem, wenn Sie sich mit der Chefin einig sind - schon aus diesem Grund ist klug, die Übertragung vorher zu besprechen. Dann halten Sie mit Ihrem schriftlichen Antrag nur noch fest, was Sie abgesprochen haben.

Der Urlaub muss trotzdem zügig genommen werden. Für die übertragenen Tage gilt als Stichtag der 31. März des folgenden Jahres. Bis zum Sommer können Sie sie also trotzdem nicht aufsparen.

Was, wenn die Chefin bei der Übertragung nicht mitzieht? Dann müssen Sie wohl wirklich noch schnell in den Urlaub. Seien Sie sicher, andere würden da gerne mit Ihnen tauschen.

Das sollten Sie beachten:

Die Übertragung des Urlaubsanspruchs ist nur der erste Schritt. Am besten, Sie beantragen gleich den Urlaub am konkreten Termin mit. Ihre Firma ist in so einem Fall grundsätzlich verpflichtet, den Urlaub im ersten Quartal zu gewähren.

Liegt der Urlaub später, etwa weil Ihre Abteilung ansonsten mal wieder ausgestorben wäre, dann ist das streng genommen ein Verstoß gegen des Urlaubsgesetz. Wenn das für alle Seiten okay ist - kein Problem. Aber der lehrbuchmäßige Weg zu dem späten Urlaub sieht anders aus.

Dazu müssten Sie Ihre Firma in Verzug setzen. Das klingt nach Anwalt und Arbeitsgericht, stimmt aber nicht. Sie tun das schon dann, wenn Sie den Laden schriftlich auffordern, Ihnen bis März den Urlaub zu gewähren. Dass Sie das eigentlich gar nicht wollen - Nebensache. Es geht darum, dass Sie Ihren Rechtsanspruch sichern und Ihr Urlaub nicht verfällt.

Damit jedenfalls ist die Firma in der Pflicht, Ihnen bald den Resturlaub zu gewähren. Wie immer gilt: Wenn sich beide Seiten einig sind, ist die Verspätung kein Drama. Liegen Sie dagegen mit der Chefin im Clinch, dann haben Sie mit Ihrer E-Mail immerhin einen Nachweis für Ihre Ansprüche.

Und sonst so?

Nun kann es ja vorkommen, dass Sie die Firma verlassen, bevor Sie Ihren Resturlaub nehmen konnten. Auch dann sind Sie mit Ihrer E-Mail auf der sicheren Seite. Was im deutschen Urlaubsrecht nämlich normalerweise nicht vorgesehen ist - die Umwandlung von Freizeit in Geld -, geht dann nämlich doch: Die Firma muss Ihnen die nicht genommenen Urlaubstage ausbezahlen.

Übrigens ist das auch ein wichtiger Grund, warum es diese Ablauffristen gibt. Der Urlaub kann Ihr Unternehmen bares Geld kosten. Nehmen Sie Ihren Urlaub nicht im alten Jahr, muss Ihre Chefin das Geld zurücklegen, das es kosten würde, Sie für diese Tage auszubezahlen. Damit ist sichergestellt, dass auch eine klamme Firma in so einem Fall genügend Geld übrig hat. Sie darf es so lange nicht für andere Zwecke verwenden, bis Sie Ihren Urlaub hatten.