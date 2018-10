Ärger an Bord "Französische Flugbegleiter fesseln anders als die von KLM"

Zur Person UFO Daniel Flohr, 31, arbeitet seit acht Jahren als Flugbegleiter für die Lufthansa. Bei der Gewerkschaft UFO kümmert er sich um den Bereich Tarifpolitik.

SPIEGEL ONLINE: Das Bordpersonal einer Ryanair-Maschine steht in der Kritik, weil es mit einem rassistisch pöbelnden Passagier überfordert gewesen sein soll. Lernen Flugbegleiter eigentlich, wie sie ausfällige Gäste beruhigen können?

Flohr: Ein Deeskalationstraining ist für Flugbegleiter nicht vorgeschrieben. Die großen Airlines machen es auf jeden Fall, aber es gibt keine Garantie, dass sich jeder angehende Flugbegleiter damit beschäftigt. Wir fordern deshalb als Gewerkschaft, dass es verpflichtend in die Ausbildung aufgenommen wird und dass die Behörden auch Mindeststandards dafür vorgeben.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben Ihre Ausbildung bei Lufthansa absolviert. Was haben Sie gelernt?

Flohr: Bei der Lufthansa bekommt man deutlich vermittelt: Wir erbringen einen Service, aber wir sind auch für die Sicherheit zuständig. Das heißt, wir sind nicht die Dienstboten der zahlenden Gäste. Wenn jemand sein gutes Benehmen vor der Flugzeugtür lässt, wissen wir damit umzugehen.

SPIEGEL ONLINE: Was heißt das?

Flohr: Alle Flugbegleiter der Lufthansa lernen, an Bord zunächst zu deeskalieren. Notfalls gibt es Techniken, wie sie Gäste, die sich nicht zur Vernunft bringen lassen, fesseln können. Das macht man dann nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen Crewmitgliedern.

SPIEGEL ONLINE: Wie geht das?

Flohr: Wenn jede Airline dieselbe Technik anwenden würde, könnten sich Passagiere mit schlechten Absichten darauf einstellen. Deshalb fesseln französische Flugbegleiter anders als die von KLM oder Berlin.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie schon jemanden gefesselt?

Flohr: Nein, das kommt unheimlich selten vor. Ich habe vor dem Gate einmal einen Mann angetroffen, der herumschrie und die Kollegen am Schalter wegen einer Lappalie beleidigte. Der Kapitän entschied, ihn nicht zu befördern. In der Branche gilt: Alle Probleme, die ich nicht mitnehmen muss, lasse ich da.

SPIEGEL ONLINE: Und wenn das Problem erst in der Luft auftritt?

Flohr: Eine weitere Eskalationsstufe ist ein Formular, das Flugbegleiter ins Cockpit tragen können, damit der Kapitän es unterschreibt. Darauf steht sinngemäß: "Lieber Fluggast, bitte leisten Sie den Sicherheitsanweisungen des Bordpersonals Folge, sonst erwägen wir, eine Zwischenlandung auf Ihre Kosten durchzuführen."

SPIEGEL ONLINE: Das wird teuer.

Flohr: Ja, mit Flughafengebühren, Mehrkosten für Sprit und allen anderen Ausgaben geht das in die Millionenhöhe und führt in der Regel zur Privatinsolvenz. Aber auch das Formular ist nur die Ultima Ratio. Ich habe es noch niemandem ausgehändigt.

SPIEGEL ONLINE: Was hätte die Crew der Ryanair-Maschine nach London tun können?

Flohr: Ich hätte die Situation aufgelöst, indem ich den Gast herausgezogen hätte. Es kommt ja auch mal vor, dass jemand pöbelt, weil der Vordermann seine Rückenlehne zurückgestellt hat. Dann bittet man um ein Vieraugengespräch, zieht sich in die Bordküche zurück, macht den Vorhang zu und spricht dort auf den zwei Quadratmetern über den Vorfall.

SPIEGEL ONLINE: Und wenn der Gast nicht mitkommen will?

Flohr: Dann tauscht man sich mit anderen aus der Crew aus und holt sich dort Hilfe. Wenn der Flieger noch am Boden ist, kann man die Flughafensicherheit anrufen, die trägt Passagiere auch raus. Außerdem haben die anderen Fluggäste meist ebenso wenig Lust, ein solches Verhalten zu ertragen. Sie schreiten dann oft ein und zeigen dem betreffenden Passagier seine Grenzen auf. So war es ja auch in diesem Fall.