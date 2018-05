Sportprüfung im Saarland Polizisten sollen schneller sprinten als Usain Bolt

Dass Polizisten für Verfolgungsjagden Kondition haben und gut laufen können sollten, ist unbestritten. Dass sie dafür aber schneller sprinten müssen als Superstar Usain Bolt, ist absurd - und trotzdem im Saarland das Ziel.

Ein im September 2016 eingeführter Sport-Studienplan für die Polizeiausbildung sieht vor, dass die volle Punktzahl beim 30-Meter-Sprint nur bei einer Zeit von mindestens 3,49 Sekunden erreicht wird. Das bedeutet, dass Sprintstar Usain Bolt bei seinem 2009 in Berlin gelaufenen 100-Meter-Weltrekord auf den ersten 30 Metern mit 3,79 Sekunden bei der Saar-Polizei nur 12 von 15 Punkten bekommen hätte.

Dennis Lander, Landtagsabgeordneter der Linken, wollte nun in einer Anfrage an die Landesregierung wissen, wie viele Polizeianwärter schon auf dem Niveau von Usain Bolt gelaufen sind.

Die Landesregierung erklärte daraufhin, der Studienplan werde geändert. Man habe festgestellt, dass bisher niemand die volle Punktzahl erreicht habe. Als beste Note seien bisher 12 Punkte vergeben worden. Knapp ein Viertel der Läufer hätten aber Punktzahlen zwischen 10 und 12 erhalten.

Die Zeiten seien auch "nicht 1:1" vergleichbar. Die Nachwuchspolizisten könnten wählen, ob sie vom Startblock oder stehend starten wollen - und die Lichtschranke zur Messung stehe einen Meter hinter der Startlinie.

Dennis Lander wollte außerdem wissen: Ist es für Saar-Polizisten tatsächlich nötig , "schneller als der aktuelle Weltrekordhalter zu sprinten - und wenn ja: In welchen Zusammenhängen wird diese Fähigkeit im Berufsalltag besonders gebraucht?"

Die staubtrockene, aber ausweichende Antwort der Landesregierung: "Die Disziplin Sprint zur Erlangung einer gewissen Aktionsschnelligkeit für die Beamtinnen und Beamten in Ausbildung fand sich bislang in allen Ausbildungsformen im Bereich des Sports wieder. Dass Polizeibeamte in Einsatzsituationen mitunter handlungsschnell agieren bzw. reagieren müssen, ist unstrittig. Zur Schulung und Verbesserung dieser Fähigkeiten findet der 30-Meter-Sprint nicht nur in der Polizei, sondern auch im Leistungssport häufig Anwendung."