Zahl der Feiertage "Herr Kretschmer sollte sich um die Probleme seines Landes kümmern"

Mit dieser Forderung hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer keine Freunde gemacht: Der CDU-Politiker warnt die norddeutschen Bundesländer, einen neuen Feiertag einzuführen - und das, obwohl Sachsen zwei freie Tage mehr im Jahr hat. Nicht nur Norddeutsche sind deshalb empört.

Einige machen ihrem Ärger in sozialen Netzwerken Luft: "Der Mann hat sonst keine Probleme", schreibt ein User namens Ralf H. Müller bei Twitter. "Ich warne vor zu viel Milch im Kaffee", schiebt er sarkastisch hinterher.

Ein anderer schlägt auf Facebook vor, die Feiertagsregelungen zu vereinheitlichen. "Die Stadt Augsburg könnte hier das Rollenmodell sein." Tatsächlich hat die Stadt bundesweit die meisten Feiertage. Denn dort feiert man am 8. August zusätzlich das Friedensfest. Damit hat die Stadt satte 14 Feiertage pro Jahr.

"Der Mann hat sonst keine Probleme" "Es wäre schön, wenn sich Herr Kretschmer um die Probleme in Sachsen kümmern würde und nicht um Dinge, die nicht seine Baustelle sind. Zu tun gibt's hier genug." Holger Gerth via Facebook "Ob solche mehr oder minder qualifizierten Querschüsse des Ministerpräsidenten gegen andere Bundesländer - damit auch gegen Parteifreunde - geeignet sind, das eigene Ansehen und das seines Bundeslandes zu mehren, darf man schon fragen." Dietrich Herrmann via Twitter "Es wäre nett, wenn Herr Kretschmer da unten in Sachsen seine Klappe halten würde, was uns hier im Norden angeht. Danke." Petra Ristow via Facebook "Warum zum Geier kann man eigentlich nicht die Feiertage bundesweit vereinheitlichen? Dann gibt es da keine Diskussionen, keiner fühlt sich benachteiligt und alle werden gerecht behandelt." Alex Marc Bruckes via Facebook "An Feiertagen verdienen andere Branchen als die Industrie. Gastronomie und Tourismus z.B. Das muss man denen auch gönnen. Wer so plump wirtschaftlich denkt, der kann auch gleich den Samstag zur Disposition stellen, der gilt ja ohnehin als Werktag." Vera Veritas via Facebook "Er kann den Feiertag in Sachsen ja gerne abschaffen. Das würde hier im Norden keine Seele stören..." Siri Red via Facebook "Herr Kretschmer ist also die Wirtschaft wichtig. Dann soll er doch erst mal in seinem eigenen Bundesland die Feiertage streichen, und somit die Wirtschaft fördern." Carsten Berger via Facebook "Anstatt irgendein an den Haaren herbei gezogenes fixes Datum zu wählen, sollten alle Feiertage auf einen Montag fallen. Ganz einfach." Nicklas Böker via Facebook "Sachsen hat 11 Feiertage und beschwert sich, dass der Norden seinen Bürgern einen 10. Feiertag gibt? Wer im Glashaus sitzt ..." Max Power via Facebook "Was interessiert den da drüben bitte, was wir hier oben machen?" Franca Violet via Facebook

Kretschmer ist jedoch nicht allein mit seiner Kritik an einem zusätzlichen Feiertag. Zuvor hatten bereits Bundesgesundheitsministerium und Arbeitgeberverband vor zusätzlichen Belastungen gewarnt. "So schön neue Feiertage für den einzelnen Arbeitnehmer kurzfristig auch sind, gesetzliche Feiertage verteuern die Arbeit in Deutschland", sagte Kretschmer der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Es grenze an "Übermut", wenn angesichts der wachsenden internationalen Konkurrenz deutschen Unternehmen neue Belastungen aufgeladen würden, auch wenn es dafür "aus christlicher Tradition gute Gründe geben mag", sagte der CDU-Politiker weiter. Zugleich warnte er, dass für den zusätzlichen Feiertag die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen könnten.

Bei den Gewerkschaften kam seine Forderung ähnlich schlecht an wie in den sozialen Netzwerken. Der DGB konterte den Vorstoß des Ministerpräsidenten aus Sachsen mit harscher Kritik. "Auf schlechte Ratschläge aus Sachsen wird hier niemand hören", sagte der Vorsitzende des DGB-Bezirks Nord, Uwe Polkaehn, in Hamburg. "Herr Kretschmer sollte sich um die Probleme seines Landes kümmern."

Die Arbeitnehmer hätten den zusätzlichen freien Tag mit ihrer Arbeitsleistung schon erwirtschaftet, teilte der Bezirk Nord des Deutschen Gewerkschaftsbunds dazu mit. Die Produktivität steige stetig, auch die Gewinne der Firmen hätten sich im Gegensatz zu den Löhnen "prachtvoll entwickelt".