Saudi-Arabien Erste Jobbörse für Frauen

Als Naziha Deriche ihr Studium in Saudi-Arabien erfolgreich beendet hat, merkt sie, wie schwierig es ist, einen Job zu finden. Nicht weil sie mit ihrem Abschluss in Biomedizintechnik schlecht ausgebildet wäre, sondern weil sie eine Frau ist.

So wie ihr geht es auch vielen ihrer Freundinnen. Deriche, 23, hat deshalb die erste Job-Website für Frauen in Saudi-Arabien gegründet. Sie hofft, dass dadurch mehr Frauen die Möglichkeit bekommen, zu arbeiten. Mit der Jobbörse, die seit März online ist, will sie weibliche Jobsuchende und potentielle Arbeitgeber vernetzen.

"Die meisten angebotenen Jobs in Saudi-Arabien sind für Männer, und das Arbeitsumfeld ist vor allem von Männern dominiert, deshalb hatte ich das Gefühl, dass es da ein Problem gibt, eine Art Lücke", sagte Deriche, die in Australien geboren wurde, aber in Saudi-Arabien aufgewachsen ist, der Nachrichtenagentur Reuters.

Frauen, die arbeiten? In Saudi-Arabien fremd

Deriches Jobportal heißt "Alajnabia", was auf Arabisch so viel wie "fremd" bedeutet. "Der Begriff ist ironisch gemeint", erzählt die Aktivistin. "Wir haben das Wort 'fremd' benutzt, weil vielen Menschen in Saudi-Arabien die Vorstellung, dass Frauen arbeiten, noch immer so fremd ist."

Saudi-Arabien ist bekannt dafür, dass Geschlechtertrennung eine so große Rolle spielt, wie in kaum einem anderen Land auf der Welt. Frauen leben meist unter der Aufsicht von Männern. Sie müssen sich in der Öffentlichkeit verhüllen und dürfen in der Regel nicht Auto fahren. Am Dienstag war eine Frau verhaftet worden, weil sie in der Öffentlichkeit einen Mini-Rock trug. Inzwischen ist sie wieder frei.

Aber Saudi-Arabien will derzeit auch seine Wirtschaft vorantreiben und sich nicht mehr nur auf seine Einnahmen aus dem Ölgeschäft verlassen. In diesem Zusammenhang sollen auch Frauen stärker am Arbeitsmarkt beteiligt werden. Bis 2030 sollen 30 Prozent der Arbeitskräfte in Saudi-Arabien weiblich sein, bisher liegt ihr Anteil bei 22 Prozent.

Die Börse in Riad leitet eine Frau

Frauen dürfen mittlerweile bestimmte Jobs im Einzelhandel und im Gastgewerbe übernehmen. Außerdem wurde Sarah al-Suhaimi zur ersten weiblichen Chefin der Börse in Riad ernannt.

Deriche meint: Das Hauptproblem bei der Arbeitslosigkeit von Frauen bestehe in Saudi-Arabien nicht darin, dass es wenige Jobs für sie gebe, sondern freie Stellen würden viel zu wenig beworben und bekannt gemacht.

Sie arbeite deshalb mittlerweile mit 40 Arbeitsagenturen zusammen. Etwa Tausend Lebensläufe seien bisher auf der Website hochgeladen worden und die Zahl wachse ständig. Die Jobangebote werden auch in sozialen Netzwerken beworben.

"Wir arbeiten an einer gesunden Wettbewerbsumgebung, in der Menschen nach ihrem Können, ihren Qualifikationen und ihren Fähigkeiten eingestellt werden und nicht wegen ihrer Beziehungen, durch Mundpropaganda oder weil sie jemanden kennen", sagt Deriche.

Für einige Leute sei ihre Website vielleicht nur eine Jobbörse, für sie ist sie eine soziale Initiative. "Ich wollte etwas machen, um das Selbstverständnis der Frauen zu stärken", sagte Deriche. Sie selbst arbeitet allerdings in Dubai, weil sie in Saudi-Arabien keinen Arbeitsplatz gefunden hat.