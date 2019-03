Die aktuelle Stellenanzeige Lehrer dringend gesucht - für Schule mit vier Kindern

Der Lehrermangel erreicht die entlegensten Gebiete Deutschlands und führt zu einzigartigen Stellenanzeigen. In Schleswig-Holstein wird ein "Halliglehrer" gesucht, der vor allem eine Eigenschaft mitbringen soll: "mit beiden Beinen im Leben stehen". Die Arbeitsbedingungen klingen einerseits verlockend, andererseits knallhart.

Der künftige Einsatzort: ein Eiland im nordfriesischen Wattenmeer, eine Hallig. Ein Foto in der Stellenanzeige, die zwei Bewohner, Susanne und Thore Siefert, privat im Netz gepostet haben, zeigt das Schulhaus. Ein roter Klinkerbau mit Fensterläden, umgeben von einer grünen Wiese, darauf grasen Schafe. Im Hintergrund das Meer. Pure Idylle.

Im Innern der Schule ähnlich freundliche Zustände: Von überfüllten Klassenräumen, in denen ein Lehrer kaum weiß, wie er einzelnen Kindern gerecht werden soll, kann keine Rede sein. Ganze vier (!) Schüler hat die Halligschule in Nordstrandischmoor derzeit. Eine Mini-Gruppe, die einen besonders sanften Einstieg in den neuen Job verspricht.

Die Sieferts, selbst Eltern eines Schulkindes, kündigen in ihrem Aufruf schon mal an, dass sich die Schülerzahl in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln wird: Fünf weitere Kinder würden dann eingeschult, schreiben sie. So ehrlich ist man dort draußen im Meer - und verschweigt auch nicht, dass ein geeigneter Kandidat prekäre Zustände beenden könnte.

Googlen Sie mal Lore

Weil ein Lehrer auf der Hallig fehle, müssten Kinder derzeit morgens rund eine Stunde mit der Lore zum Festland pendeln, um dort in die Schule zu gehen - und mittags eine Stunde zurück, wie Susanne Siefert dem SPIEGEL am Telefon versichert. Oder Vertretungslehrer von dort setzten umgekehrt zur Hallig über - beides sei jedoch abhängig vom Wetter.

Ist spätestens jetzt Ihr Interesse geweckt, weil Sie das Gefühl mögen, gebraucht zu werden?

Dann googlen Sie notfalls schnell, was eine Lore ist, um sich vor Ihren potenziellen Schülern nicht sofort als Landratte zu blamieren.

DPA Der Postschiffer in einer offenen Eisenbahn-Lore auf dem Weg zur Hallig Langeneß (Symbolbild)

Worauf Sie sich bei Ihrem neuen Job ebenfalls einstellen müssten: Sie werden geduzt. Von allen. So ist das auf Eilanden üblich, wie Siefert sagt, und so wird es auch in einer detaillierteren Stellenbeschreibung zum Jobprofil des "Halliglehrers" im Internet gehandhabt, die vom Nachbar-Kollegium erstellt wurde.

Ihre Fächerkombination ist demnach übrigens tendenziell wumpe. Trotzdem sollten Sie den Job fachlich nicht unterschätzen.

"Ein Halliglehrer ist ein Allrounder. Nicht nur, dass du alle Fächer von Deutsch, Mathematik und Englisch über Naturwissenschaften, Weltkunde bis hin zu Sport, Kunst und Musik unterrichtest. Auch Schulleitungs- und Sekretariatsaufgaben liegen zum großen Teil in deinen Händen."

Sie könnten sich als Halliglehrer also direkt zum Schuldirektor befördern lassen, müssten sich nicht täglich mit einem Chef herumärgern - und auch nicht mit Kollegen. Es gibt keine. Klingt das gut?

Sie dürften allerdings nicht den altmodischen Dorfschullehrer von annodunnemal geben. Frontalunterricht wie in der Kreidezeit? Unerwünscht. Die Stellenanzeige lässt keinen Zweifel daran, dass die Halligbewohner zwar weit ab vom Schuss, aber nicht hinterm Mond leben - und einen Lehrer suchen, der etwas von modernem Unterricht versteht. Im Klassenraum gibt es Computer, Smartboard und Beamer.

Sie wären also fachlich gefordert, verklausuliert klingt allerdings auch durch, dass jede Menge Orgakram zu erledigen ist.

"Statistiken, Abfragen, Bestellungen, Rechnungen wollen bearbeitet bzw. an die richtigen Stellen weitergeleitet sein."

Sie lassen sich auch davon nicht abschrecken?

Ihnen geht das Bild der friedlich grasenden Schafe und doch wohl ebenso friedlichen Halligschüler nicht aus dem Kopf?

Sie sind deshalb bereits drauf und dran, Ihre Bewerbung abzuschicken?

Lassen Sie es sein!

DPA Blick bei Niedrigwasser auf die Hallig Süderoog

Stöbern Sie erstmal noch auf der Halligen-Website. Dort erfahren Sie etwa, dass Halligen oft von Salzwasser überspült werden. Das Wetter Ende März - Windstärke knapp 26 Kilometer pro Stunde, relative Luftfeuchte: 93,9 Prozent. Daraus können Sie etwas über Ihre künftige Dienstkleidung ableiten: Gummistiefel und Windjacke.

Immer noch Interesse? Dann bedenken Sie, dass die Anforderungen an Sie als Lehrer in der Nordsee nicht nur fachlicher Natur sind. Das wird in der Stellenanzeige extra betont.

"Das Leben als Halliglehrer ist nichts für Großstadtflüchtlinge, Aussteiger oder Träumer. Wenn du dich entscheidest, als Lehrer auf eine Hallig zu gehen, solltest du vor allem dich selbst ertragen können. Bist du innerlich gefestigt und kommst mit Einsamkeit klar, ohne dass dir die Decke auf den Kopf fällt? Kannst du mit dir selbst etwas anfangen, wenn es draußen stürmt oder du bei Landunter in deiner Wohnung 'gefangen' bist?"

Können Sie all diese Fragen mit Ja beantworten?

Dann sind Sie vielleicht doch der perfekte Kandidat - und dürfen sich laut Stellenbeschreibung nicht nur auf "Freiheit, Verantwortung und viele neue und unvergessliche Eindrücke" freuen, sondern auch auf eine "großzügige Wohnung" im Schulhaus sowie ein eigenes Dienstgefährt: eine Lore.