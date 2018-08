Posse in Westfalen Polizist schwimmt trotz Badeverbots - Staatsanwaltschaft ermittelt

Eigentlich hätte das ein ganz normaler Sommereinsatz sein können: Fünf Männer springen in einen See, in dem das Baden verboten ist. Ein Passant ruft die Polizei. Die Badenden werden erwischt, bekommen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und zahlen ein Bußgeld, in der Regel eine höhere zweistellige Summe pro Person.

Doch als die Polizei am 16. Juli an der Sandgrube Brink eintrifft, einem Baggersee am Rande der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bei Gütersloh, ist einer der fünf "Schwarzbader" ein Kollege: Ein Kommissaranwärter, ein Polizist in Ausbildung also. Er steht kurz vor der Verbeamtung.

Für den Mann steht einiges auf dem Spiel: Polizisten haben sich auch privat besonders gesetzestreu zu verhalten. Eine Anzeige, und sei es nur wegen einer Kleinigkeit, kann das Ende der Polizeilaufbahn bedeuten.

Nun ist die Sandgrube Brink ein Vereinsgewässer des Sportfischervereins Bielefeld. Zugang haben nur Mitglieder und Mitarbeiter des Abbauunternehmens, das die Grube gegraben hat. Der See ist eingezäunt.

Ein Mitglied des Vorstands erstattet deshalb Anzeige gegen die fünf Männer. Wie es dann weitergeht, da unterscheiden sich die Versionen.

Mehrere Polizisten sollen den Sportfischervorstand auf den heiklen Fall angesprochen haben - aber mit unterschiedlichen Zielen. Der Vorstand berichtet, es habe sich ein Ausbilder des Kommissaranwärters gemeldet und darum gebeten, die Anzeige gegen seinen Schüler zurückzuziehen. Schließlich kann man ja fragen: Ist dieses kleine Vergehen es wert, dem Mann die Zukunft zu verbauen?

Außerdem habe ein Polizeibeamter mit höherem Dienstgrad angerufen: Auf keinen Fall solle der Verein auf die Anzeige verzichten. Schließlich kann man ja sagen: Recht ist Recht, das hat sich der Anwärter selbst eingebrockt.

Die Version der Polizei ist eine ganz andere. Eine Sprecherin weist die Darstellung des Fischervereins gegenüber der "Neuen Westfälischen", die zuerst über den Fall berichtet hat, zurück: "Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben keinesfalls versucht, auf die Mitglieder des Bielefelder Sportfischereivereins einzuwirken, damit die Anzeige gegen den Kommissaranwärter zurückgezogen wird."

Gegenüber dem SPIEGEL bleibt der Sprecher des Vereins bei der Darstellung. Es gebe Telefonprotokolle und E-Mails, mit denen sich die Versuche belegen lassen, auf den Vorstand Einfluss zu nehmen. Mehr wolle man im Moment nicht sagen. Eine Abteilung für Beamtendelikte der Staatsanwaltschaft Bielefeld untersucht den Fall.

Inzwischen hat der Verein tatsächlich die Anzeige gegen den Anwärter fallengelassen, aber nicht gegen die anderen vier Männer.