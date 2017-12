Mein Leben beim Schlüsseldienst "Sie sind also der Halsabschneider"

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist in vielen Berufen jede Menge Platz. In der Serie "Das anonyme Job-Protokoll" erzählen Menschen ganz subjektiv, was ihren Job prägt - ob Tierärztin, Staatsanwalt oder Betreuer im Jobcenter.

"Sie sind also der Halsabschneider, der in zwei Minuten den armen Ausgesperrten 300 Euro aus der Tasche zieht." Das sagen die Leute, wenn ich erzähle, dass ich beim Schlüsseldienst arbeite.

Anfang der Achtzigerjahre habe ich eine Ausbildung zum Schlosser in einer Schlosserei gemacht. Diese umfasste Geländerbau, Treppenbau und den Bau von Metallfenstern. Das Aufbrechen von Türen, wenn jemand seinen Schlüssel verloren hat, ist nur ein kleiner Teil meines Arbeitsfeldes.

Nach meiner Ausbildung spezialisierte ich mich auf den Einbruchschutz und das Anfertigen von Namensschildern.

Die Leute kommen aus unterschiedlichen Gründen in meinen Laden. Einige wollen sich ein Sicherheitsschloss zulegen. Andere haben zum Beispiel in den Nachrichten gehört, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche gestiegen sind. Wieder andere haben Nachbarn, bei denen eingebrochen wurde. Dass es nur Ältere sind, kann ich nicht sagen. Mein jüngster Kunde war vielleicht 18 oder 19 Jahre alt. Die älteste Kundin war 98. Sie kaufte Nachschlüssel für die Enkel, vielleicht auch für den Pflegedienst, der sie nun ab und zu besuchte.

Die Menschen scheinen ständig ihren Schlüssel zu verlieren. Mehrmals täglich kommt jemand zu mir in den Laden, um sich einen bestimmten Schlüssel nachmachen zu lassen.

"Das mache ich ungern"

Manchmal helfe ich schon noch Leuten, die sich ausgesperrt haben. Die rufen an, ich fahre zu ihnen und öffne die Tür. Das mache ich aber sehr ungern. Türen öffnen ist ein undankbarer Job. Wenn es nach den Kunden geht, ist sowieso immer alles zu teuer: Selbst 30 Euro wären ihnen zu viel. Aber dazu kann ich nur sagen: Hätten sie mal besser aufgepasst und die Tür nicht zufallen lassen.

Warnen möchte ich vor einigen 0800-Nummern, die im Internet zu finden sind. Manche haben sich auf Menschen spezialisiert, die schnell Hilfe benötigen. Sie nehmen schon mal 800 bis 1000 Euro. Selbst 300 Euro für das Öffnen einer Wohnungstür - ein Preis, den ich in letzter Zeit immer wieder von Kunden höre - sind zu viel.

Diese "Schlüsseldienste" nutzen die Not der Menschen aus. Sie kommen und halten dem verzweifelten Ausgesperrten, der dringend seinen ängstlichen Hund aus der verschlossenen Wohnung holen muss, ein Klemmbrett unter die Nase. Die Kunden unterschreiben eine Erklärung, dass sie über die Preise in Kenntnis gesetzt werden. Vor Gericht ist es dann schwierig, das Geld zurückzufordern.

Für das Öffnen einer einfachen Wohnungstür, die ins Schloss gefallen ist, nehme ich 56 Euro. Nach 18 Uhr sind es 69 Euro. Auch das klingt vielleicht erst einmal nach viel Geld. Aber ich muss eben auch Steuern, Miete, Fahrtkosten und Materialkosten, und vor allem Versicherungen von diesem Geld bezahlen. Wie viel ich im Monat verdiene, kann ich nicht genau sagen. Aber ich bin zufrieden und kann gut davon leben.

"Das dauert eine Minute"

Das Öffnen einer zugefallenen Haustür ohne große Sicherheitsvorkehrung am Schloss dauert eine Minute. Ich muss nur die Falle zurückdrücken. Dann geht die Tür auf. Das mache ich mit einer so genannten Öffnungsfolie oder einem Draht. Der ist so dünn, dass er zwischen Tür und Rahmen passt. Wenn ich ein Sicherheitsschloss aufbrechen muss, können dem Kunden höhere Kosten entstehen. Vielleicht muss ich den Knopf an der Tür wegbrechen oder Zylinder aufbohren. Darüber kläre ich aber selbstverständlich vorher auf. Häufig kommt das auch nicht vor. Vielleicht alle sechs bis acht Wochen.

Als ich angefangen habe, in den Achtzigern, war das Geschäft noch ein ganz anderes. Ich habe mit dem Gerichtsvollzieher in der Hafenstraße die Volksküche geöffnet, um eine Hausbesetzung zu beenden. Die Straße war damals ja hart umkämpft.

Momentan baue ich häufiger neue Schlösser ein. Der Klassiker sind Trennungen, bei denen sich der Ex-Partner weigert, seinen Schlüssel zurückzugeben und dann unangemeldet wieder in der Wohnung steht.

Ich finde, dass ich einen sehr schönen und wichtigen Beruf habe. Denn ich kann Menschen helfen, die sich ausgesperrt haben. Ich finde es schade, dass die Kunden trotzdem oft so unfreundlich sind. Ich möchte niemandem Geld aus der Tasche ziehen und mache nur meine Arbeit.