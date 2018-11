Kurioses aus dem Klassenzimmer "Unser Lehrer hat den Schwamm ausgedrückt und das Wasser getrunken"

Eingeschränktes Namensgedächtnis: Unser Biologielehrer war nicht in der Lage oder nicht gewillt, sich die Namen der Schüler zu merken. Also redete er jeden mit der Farbe seiner jeweiligen Oberbekleidung an: Der Schüler mit dem blauen Pullover hieß also "Bläuling", der mit dem grünen Hemd "Grünling" und so weiter...