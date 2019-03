Sollte ich... ...meine Chefin um mehr Geld bitten?

Stress mit der Chefin, Hänseleien im Team, das anstehende Gehaltsgespräch: In jedem Arbeitsleben gibt es Situationen, die für schlaflose Nächte sorgen können. In der Serie "Sollte ich...?" erklären Experten, wie sich mit konkreten Konflikten im Beruf umgehen lässt. Die Fälle sind konstruiert; sie stehen symbolisch für Schwierigkeiten, die am Arbeitsplatz auftauchen können.

Der Fall:

Ich bin seit fünf Jahren in derselben Position und ziemlich sicher, dass ich so langsam eine Gehaltserhöhung verdient hätte. Ich bin jedoch sehr unsicher und traue mich nicht, meine Chefin darum zu bitten. Wie fragt man nach mehr Geld, ohne total nervös zu wirken?

Es antwortet Rainer Müller, Diplom-Psychologe:

Es antwortet Rainer Müller, Diplom-Psychologe:

Was Sie unsicher macht, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass es schwer ist, sich vorzustellen, wie Chefinnen oder Chefs in einem solchen Gespräch reagieren. Und es macht auch nicht gerade selbstbewusster, dass sich kaum einschätzen lässt, wie gut die eigenen Argumente sind.

Deswegen drei Aufgaben:

Fragen Sie sich, woher die Unsicherheit kommen könnte. Hatten Sie in der Vergangenheit schon öfter Schwierigkeiten mit Autoritäten? Gab es einen übermächtigen Vater, eine sehr strenge Lehrerin? Erinnern Sie sich, wie Sie in damaligen Situationen reagiert und gefühlt haben. Was würden Sie Ihrem damaligen Ich raten? In vielen Fällen gilt: Verhalten Sie sich heute so, wie Sie es damals gern getan hätten.

Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor. Sammeln Sie Argumente, die eine Gehaltserhöhung rechtfertigen. Leisten Sie einen wichtigen Beitrag am Fortkommen des Unternehmens, sind Sie Teil eines unabdingbaren Projekts? Haben Sie exklusive Kontakte in der Branche, die Sie nur schwer ersetzbar machen? Listen Sie Ihre Erfolge des vergangenen Jahres auf und präsentieren Sie diese Ihrer Chefin oder Ihrem Chef. Je konkreter Sie Ihre Leistung belegen können, desto besser. Fragen Sie sich auch, ob Sie mit durchschnittlichen Lohnentwicklungen argumentieren können, im Unternehmen oder sogar bundesweit. Wenn Sie gut darüber Bescheid wissen, können Sie auch mit dem Gewinn argumentieren: Verhelfen Sie dem Unternehmen zu mehr Geld, ist die Frage berechtigt, ob Sie was davon abhaben können.

Spielen Sie ein Rollenspiel. Und zwar so: Auf einem gegenüberliegenden Stuhl sitzt eine Person, der Sie vertrauen. Einer von Ihnen ist die Chefin oder der Chef, einer möchte mehr Geld. Wer könnte was sagen, wer könnte wie reagieren? Üben Sie solange, bis Sie viele Möglichkeiten durchgegangen sind.

Wer von sich weiß, dass er schnell unsicher wird, dem kann es helfen, im Gespräch mit der Chefin oder dem Chef über die eigenen Gefühle zu sprechen: "Ach Mensch, ich bin gerade wirklich nervös." Das löst Anspannung, wirkt entwaffnend: Sie sind ein offener Mensch, der keinen Hehl aus kleinen Schwächen macht.

Für das Gehaltsgespräch brauchen Sie zudem etwas zu trinken. Wer zwischendurch mal einen Schluck Wasser oder Kaffee nimmt, hat eine kurze Denkpause. Wichtig: Klammern Sie sich nicht an einen Zettel mit Notizen. Das könnte Unsicherheit steigern, anstatt sie zu lösen.

Denn überlegen Sie sich einmal: Wie kommt es rüber, wenn jemand immer wieder auf ein Blatt Papier guckt? Es wirkt so, als könnten Sie Ihre Argumente nicht ohne Hilfe formulieren. Deswegen: lieber auswendig lernen und am Ende des Gesprächs noch einmal auf einen Zettel schauen, den Sie aus Ihrem Block oder der Tasche nehmen. Dazu könnten Sie sagen: "Ich prüfe mal kurz, ob ich nun auch alles gesagt habe, was ich mit Ihnen besprechen wollte." Kommentieren Sie Ihr Vorgehen ganz natürlich.

Ein No-Go: als einziges Argument anführen, dass die Kollegen in gleicher Position viel mehr verdienen als Sie. Dafür müssten Sie sich nämlich 100-prozentig sicher sein, dass diese Kollegen wirklich genau dasselbe leisten wie Sie.

Wer ganz sicher sein will, der sollte übrigens einen Notfallplan entwickeln. Was könnte passieren, wenn Sie ins Stottern geraten? Was passiert, wenn die Chefin wütend wird?

Üben Sie diese Situationen mithilfe des Rollenspiels. Und machen Sie sich bewusst: Sie haben nichts zu verlieren. Es hilft, wenn Sie an Momente in Ihrem Leben denken, in denen Sie erfolgreich waren. Die eine oder andere Herausforderung haben Sie sicher schon gemeistert, versuchen Sie es wieder.