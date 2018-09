Erwerbstätige Eltern Nur sechs Prozent der Väter arbeiten in Teilzeit

Mehr als zwei Drittel der erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 18 Jahren haben einen Teilzeitjob - aber nur sechs Prozent der Väter. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Abhängig von der Familienform und dem Wohnort gibt es demnach deutliche Unterschiede.

Mütter, die in einer Partnerschaft leben und berufstätig sind, arbeiten demnach zu 71 Prozent in Teilzeit. Bei alleinerziehenden, erwerbstätigen Müttern sind es 58 Prozent. Im Vergleich dazu sind alleinerziehende Väter zu 12 Prozent in Teilzeit tätig, in einer Partnerschaft lebende Väter zu 6 Prozent.

Den Statistiken zufolge gibt es auch große Unterschiede zwischen Ost und West: In Ostdeutschland sind nur 49 Prozent der Mütter in Teilzeit beschäftigt - egal ob in einer Partnerschaft oder alleinerziehend. In Westdeutschland sind es 74 Prozent. Bei Väter dagegen gibt es geringere Unterschiede bei der Teilzeitquote. Im Osten mache sie 8 Prozent aus, im Westen 6 Prozent.

Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2017 und basieren auf dem Mikrozensus, für den jährlich ein Prozent der Haushalte befragt wird. Die Teilzeitquoten werden für Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren betrachtet.