Ungewöhnliche Stellenanzeige Inselgastwirt gesucht - für 130.000 Dollar im Jahr

Hübsch spannt sich ein Regenbogen über die Bucht von San Francisco. Die Wellen plätschern sanft gegen die schroffen Felsen zu Ihren Füßen. Hinter Ihnen erhebt sich majestätisch der 1874 erbaute Leuchtturm inmitten eines Bilderbuch-Hauses: Ein Blick auf die Website der East Brother Light Station verspricht einen traumhaften Aufenthalt auf der kleinen Insel.

Für Sie könnte dieser Traum schon bald Alltag sein. Denn die East Brother Light Station in Kalifornien, direkt vor der Küste von Richmond, USA, gelegen, sucht neue Betreiber für das Gasthaus auf der Insel. Sie können sich ins gemachte Bett setzen: Seit 1979, heißt es in der Stellenanzeige,

"wird es als eine der bekanntesten und einzigartigsten Pensionen in Kalifornien betrieben".

Ansonsten werden Sie aber nicht viel Zeit für Müßiggang haben:

"Sie werden den Fünf-Zimmer-Gasthof betreiben, Ihren Gästen sowohl Abendessen als auch Frühstück servieren (...) und alle Aufgaben vom Chef bis zum Zimmermädchen übernehmen."

Damit das gleich klar ist: Mit einer Packung Toastbrot und einem Tiefkühlauflauf werden Sie Ihre Gäste nicht abspeisen können:

"Hochkarätige kulinarische Fähigkeiten werden eine entscheidende Voraussetzung sein."

Nur gut, dass niemand von Ihnen verlangt, dass alles allein zu machen. Gesucht wird ein Betreiber-Duo, oder besser gesagt: ein Paar. Viel Platz ist schließlich nicht auf der kleinen Insel. Die perfekten Bewerber stehen sich also nah.

Ach ja, und Sie oder Ihre bessere Hälfte sollten einen Bootsführerschein haben. Irgendwie müssen die Gäste schließlich vom Festland zu Ihnen kommen - und wieder zurück.

Als Lohn winken Ihnen, also Ihnen beiden, voraussichtlich 130.000 Dollar im Jahr. Das war zumindest das Geld, das Ihre Vorgänger erwirtschaftet haben. Es liegt also ganz bei Ihnen. Vielleicht schaffen Sie es bei Ihrem Multitalent, auch hier noch etwas mehr rauszuholen. Von Mitte April an können Sie sich beweisen, wenn Sie zu den Auserwählten zählen.

Bewerben können Sie sich ab sofort über ein Formular auf der Website - zumindest dann, wenn Sie Nichtraucher sind. Denn

"keiner der Bewerber darf Raucher sein".

Auf der Website können Sie übrigens auch ein Zimmer reservieren. Den Blick über die Bucht bekommen Sie dann für etwa 400 Dollar die Nacht.