Kreative Stellenanzeigen Rockstar gesucht (bzw. IT-Manager)

Wer möchte kein Held sein, keine Fee, kein König? Eben. Mit diesen Jobs könnte der Traum in Erfüllung gehen - und mit viel Fantasie. Die haben auch einige Arbeitgeber, die sich zunehmend ungewöhnliche Stellenbeschreibungen einfallen lassen, um neue Mitarbeiter anzulocken.

Mitarbeiter der Jobsuchmaschine Joblift haben die mehr als acht Millionen Stellenanzeigen untersucht, die in den vergangenen zwölf Monaten auf ihrer Plattform veröffentlicht wurden. Ihr Fazit: "Eine nähere Betrachtung besonders kurioser Begriffe legt die Vermutung nahe, dass Firmen mit innovativ anmutenden Jobtiteln in erster Linie das Ziel verfolgen, gängige Positionen spannender klingen zu lassen." Das sei vor allem in Branchen der Fall, die einen hohen Fachkräftemangel verzeichnen - wie IT und Pflege.

Besonders beliebt - übrigens in verschiedenen Branchen und Jobs - sind demnach zurzeit die Fangwörter "Evangelist" (für Markenbotschafter, Technologieberater oder Software-Entwickler) und der "Hero" beziehungsweise Held/Heldin (für den Kundendienst, Softwareentwickler oder Pflegejobs). Es folgt der "Rockstar", mit dessen Bezeichnung zumeist IT-Manager, Marketingexperten und Softwareentwickler angelockt werden sollen.

"Schleif' Deine Maus, schärfe Deinen Bildschirm" Online Marketing Rockstar (m/w): Du rockst unser Online Marketing (...) Du lebst und liebst Online Marketing (...). Online-Marketing / Online Growth Rockstar: Du bist super interessiert, mit welchen Mitteln man Online-Sales nach oben schrauben kann. Dieses Wissen lässt sich auch für ganz viele andere Produkte und Dienstleistungen anwenden. Fearless Frontend Ninja (Heldin/Held): Bist Du unser digitaler Frontend Hero? Für unser Developer Special Forces Team suchen wir echte Heldinnen und Helden! Schleif' Deine Maus, schärfe Deinen Bildschirm und kämpf' an unserer Seite, um Anwendungen zu entwickeln, auf die die digitale Welt gewartet hat. (Online) Marketing Guru: Ok, wir suchen Dich falls Du Dich im Marketing auskennst und uns zukünftig (Überraschung) genau in diesem Bereich unterstützen möchtest. ... und falls Du uns die Frage beantworten kannst, ob es für Guru auch ein weibliche Form gibt... Gurina... alles so schön bunt hier. Schulungsfee/-Magier: Wir suchen eine helfende Hand, die unsere Schulungen zu einem Erlebnis macht! Der Blick auf den Freihafen unseres Schulungsraums macht da schon einiges her, aber die Betreuung setzt dem Ganzen noch das Sahnehäubchen auf! Prophylaxe-Fee: Zahnmedizinische Fachangestellte/r - Wir bieten eine Anstellung für eine Prophylaxe-Fee in Voll- oder Teilzeit, die bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen und unsere Patienten motiviert oder die Bereitschaft besitzt, dieses Ziel zu erreichen.

Werden Reinigungskräfte, Haushaltshilfen, Büroassistenzen oder Bedienungen gesucht, nutzen Arbeitgeber gern Begriffe wie "Magier", "Zauberer" oder "Feen" - oder auch "Könige", am liebsten unter Zuhilfenahme von schön platten Geschlechterstereotypen: Da wird die "Kaffee-Fee" gesucht der "König der Straße" (Lkw-Fahrer) oder der "Held der Autoreifen" (Reifenmonteur). Immerhin geschlechtsneutral blieb ein Hostel, das mit einer Anzeige für "King / Queen of Breakfast" nach Unterstützung im Frühstücksservice suchte.

Hilft es denn? Die Experten der Jobsuchmaschine bezweifeln das: "Ob die kreative Benennung von Stellenanzeigen tatsächlich bei der Rekrutierung von geeignetem Personal hilft, ist jedoch fragwürdig, da Bewerber vermutlich traditionelle Titel bei ihrer Jobsuche bevorzugen."

Sorry, ihr Kreativhelden!