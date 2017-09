Stuss in Stellenanzeigen Krankenschwester, werde Teil unserer Philosophie!

Wie locke ich mehr Fachkräfte in mein Unternehmen? Die Frage treibt viele Geschäftsführer und Personalchefs um: Inzwischen werden nicht nur studierte Spezialisten dringend gesucht, auch in vielen nicht-akademischen Berufen werden die Leute knapp, zum Beispiel in der Kranken- und Altenpflege.

Aber: Viele Arbeitgeber stellen sich bei der Suche ungeschickt an. "Wir haben festgestellt, dass viele Stellenanzeigen an den Interessen von Jobsuchenden mit Ausbildung völlig vorbeigehen", sagt Georg Konjovic, Geschäftsführer der Jobbörse Meinestadt.de.

In seinem Auftrag wurden in einer Umfrage gut 2000 Fachkräfte in nicht-akademischen Berufen gefragt, was ihnen bei der Wahl eines Arbeitgebers wichtig ist. Auf den ersten fünf Plätzen: Ein sicherer Arbeitsplatz (für 63,7 Prozent sehr wichtig), die pünktliche Gehaltszahlung (60,3 Prozent), ein Job in der Nähe vom Wohnort (45,2 Prozent), gute Beziehungen zu den Kollegen (45,2 Prozent) und geregelte Arbeitszeiten (39,9 Prozent). Weit abgeschlagen dagegen: Gute Aufstiegschancen (23,1 Prozent) und ein überdurchschnittliches Grundgehalt (20,2 Prozent).

Alles nur Karriere

Kurz gesagt: Vor allem sorgen sich die Arbeitnehmer dieser Berufe um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes und die Verlässlichkeit des Arbeitgebers - Aufstiegschancen stehen für die Mehrheit nicht im Mittelpunkt. Auf die Idee könnte man aber kommen, wenn man Stellenanzeigen liest.

"Die gesamte Arbeitgeberkommunikation ist auf den Karrierebegriff fixiert: Karrierewebsites, Karrieretage und Karrierechancen", sagt Konjovic. "Vermutlich ist das für die akademisch ausgebildeten Führungskräfte ganz zentral." Aber so spicken sie ihre Stellenanzeigen mit vermeintlichen Pluspunkten, für die sich ihre Zielgruppe tatsächlich kaum interessiert. "Die Lebens- und Gedankenwelt von Fachkräften scheint ihnen in der Regel fremd zu sein."

Da wird für einen Fernfahrerjob mit der "Dynamik" und den "flachen Hierarchien" des Arbeitgebers geworben, für eine Stelle als Pommes-Verkäufer mit der Start-up-Mentalität der Firma. Wer soll sich davon angesprochen fühlen? Klicken Sie sich hier durch weitere Beispiele:

Da soll man sich bewerben? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem engagierten Team zu arbeiten und eigene Ideen einzubringen. Sie haben ein spannendes Aufgabenfeld und entsprechende Handlungsspielräume. Gesucht wird: eine Reinigungskraft. Dynamik, Kompetenz und Flexibilität gehören zu unseren Stärken. Was auch sonst? Hier sucht eine Spedition einen Lkw-Fahrer. Sie werden Mitglied in einem wachsenden, inhabergeführten Unternehmen, in dem eine partnerschaftliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien herrscht. Nochmal wird ein Lkw-Fahrer gesucht, diesmal soll er Hebebühnen ausliefern, die für den Aufstieg sorgen. Sie möchten sich beruflich verbessern - in einem Unternehmen, das seine Werte lebt, Freiräume gewährt, eine demografiebewusste Personalpolitik pflegt, Ihnen die fachliche und persönliche Unterstützung gibt, die Sie brauchen und Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet, sich ständig weiterzuentwickeln? Mooooment, das sind sehr viele Fragen auf einmal. Und eine Stellenanzeige für eine Lagerfachkraft. Langfristige Perspektive in einem aufstrebenden Start-up-Unternehmen. Gemeint sind lange Tage am Verkaufstresen eines Fast-Food-Restaurants. "Bei uns starten Sie richtig durch." Und zwar mit einem großen Linienbus, bei der Berliner Verkehrsgesellschaft. Leidenschaft, Offenheit und Zuverlässigkeit definieren unseren Qualitätsanspruch und erzeugen dabei Vertrauen auf allen Seiten des Arbeitsmarktes. Werden Sie ein Teil von uns und unserer Unternehmensphilosophie! Gesucht sind allerdings nicht Philosophen, sondern Altenpfleger.

Die Ergebnisse passen zu einer Studie vom vorigen Jahr, die den generellen Hang zum Schwafeln in Stellenanzeigen beleuchtete. Vieles ist nichtssagend formuliert, es dominieren abstrakte Begriffe wie Bereitstellung, Erbringung, Identifizierung oder Finanzsteuerung. In einer einzigen Anzeige des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline fanden sich 86 Wörter, die auf -ung enden.

Dass dagegen gerade bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen die Pünktlichkeit der Gehaltszahlung ein Thema sein könnte, kommt vielen Textern von Stellenannoncen offenbar nicht in den Sinn. Dabei ließe sich leicht herausfinden, was an einem Jobangebot wirklich attraktiv ist: Man fragt einfach die Mitarbeiter, die schon da sind.