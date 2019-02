Quiz Was wissen Sie über Streiks?

Für Eilige. Hier geht's direkt zum Quiz: Klicken Sie sich durch!

In Berlin haben zahlreiche Erzieher und Lehrer ihre Arbeit niedergelegt. Sie kämpfen für mehr Geld. So wie auch viele andere Beschäftige an Unikliniken, Behörden, Bibliotheken und Universitäten in anderen Bundesländern.

An diesem Donnerstag starten die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in Potsdam in die dritte und womöglich entscheidende Verhandlungsrunde.

Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Tarifbeschäftigten der Länder außer Hessen unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länder weisen die Forderungen als überzogen zurück.

Doch welche Rechte haben Eltern, deren Kinder nicht betreut werden können? Und was sind wichtige Begriffe, die man kennen muss, wenn man streikt? Testen Sie Ihr wissen hier im Quiz.