Topfrauen der deutschen Wirtschaft Diese Frauen werden 2019 noch mächtiger

Ihre neuen Vorstandskollegen hat Maria Moraeus Hanssen erst ein bis zwei Mal getroffen. Für ausführliches Teambuilding hatte das Quartett mitten im Fusionsprozess noch keine Zeit. Doch die 53-Jährige ist zuversichtlich, dass der vierköpfige Vorstand der neuen Wintershall DEA - zusammengesetzt aus lauter erfahrenen Öl- und Gasmanagern verschiedenster Nationalitäten - bestens zusammenarbeiten wird.

"Ich denke nicht, dass wir es hier mit einem Merger der großen Egos zu tun haben. Ich glaube also, es wird gut." Das erzählt sie beim Interview Anfang Dezember in ihrem Hamburger Büro. Das Jahr 2019 wird ein besonders aufregendes in der langen Karriere der Norwegerin Maria Moraeus Hanssen, die seit Anfang 2018 als CEO an der Spitze des Öl- und Gasförderers DEA steht. Durch den Zusammenschluss mit Wintershall entsteht ein neuer Energieriese auf deutschem Boden.

"Wir kreieren den führenden unabhängigen Öl- und Gasförderer Europas - mit rund 3000 Mitarbeitern und rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz." Hanssen freut sich drauf - auch weil sie genaue Vorstellungen von der Truppe hat, die sie als künftige Chief Operating Officer und Stellvertreterin des Vorstandsvorsitzenden Mario Mehren formen will: Das neue Unternehmen werde "noch internationaler sein und weniger hierarchisch". Da klingt schon jetzt ein bisschen Stolz mit.

Hanssen gehört zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft 2018, die manager magazin in Kooperation mit der Boston Consulting Group zum Jahresende präsentiert hat. Die mit Hilfe einer hochkarätigen Jury aus Wirtschaftsprofis zusammengestellte Liste versammelt die wichtigsten Businessfrauen des Landes - und solche, die in nächster Zeit wohl noch mächtiger werden.

