Trotz Frauenquote Firmen besetzen Spitzenjobs meist mit Männern

Trotz gesetzlicher Frauenquote für Aufsichtsräte: In den Führungsetagen großer Konzerne in Deutschland dominieren weiterhin eindeutig Männer. Das gilt insbesondere für Vorstände.

Wie eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergab, waren Frauen Ende 2016 nur zu gut acht Prozent in den Vorständen der 200 umsatzstärksten Unternehmen vertreten.

In den Aufsichtsräten lag der Frauenanteil immerhin bei knapp 23 Prozent. Das entspricht einem Plus von rund zwei beziehungsweise drei Prozentpunkten im Vergleich zu 2015.

Etwas stärker voran ging es in den Aufsichtsräten jener Unternehmen, die unter die seit Januar 2016 verbindliche Geschlechterquote fallen: Sie konnten den Frauenanteil um gut vier Prozentpunkte auf mehr als 27 Prozent steigern, wie aus dem "Managerinnen-Barometer" des DIW weiter hervorgeht. Immerhin: Bei den 30 Dax-Konzernen liegt der Frauenanteil bei über 30 Prozent.

Für Aufsichtsräte von börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen schreibt die Quote einen Frauenanteil von mindestens 30 Prozent vor. Schaffen die Firmen das nicht, bleiben die Positionen unbesetzt.

"Die Geschlechterquote für Aufsichtsräte zeigt eine erste Wirkung", sagt DIW-Expertin Elke Holst: "Dass Frauen und Männer gleich stark in Spitzengremien vertreten sind, ist aber nach wie vor in weiter Ferne."

Wenn die Entwicklung des Frauenanteils in Aufsichtsräten und Vorständen so weitergeht wie bisher, würde es laut DIW in der Gruppe der Top-200-Unternehmen noch mehr als 60 Jahre dauern, bis in den Vorständen gleich viele Männer und Frauen sitzen. In den Aufsichtsräten wäre das in 18 Jahren der Fall.

"Das dürfte trotzdem noch viel zu optimistisch sein", sagte Katharina Wrohlich, die die Studie gemeinsam mit Elke Holst verfasst hat. Denn die DIW-Berechnungen zeigten, dass Unternehmen, die die 30-Prozent-Schwelle überschreiten, den Frauenanteil in ihren Aufsichtsräten danach kaum oder gar nicht weiter erhöhen.

Auch in den Vorständen stellte das DIW einen ähnlichen Zusammenhang fest: Kein einziges der 200 größten Unternehmen, das im Jahr 2015 einen Frauenanteil im Vorstand von einem Viertel oder mehr hatte, steigerte diesen Anteil weiter.

Seit 2006 wertet das DIW einmal jährlich die Zahl der Frauen in den Vorständen und Aufsichtsräten der 200 größten deutschen Unternehmen aus. Eine ähnliche Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hatte am Montag ergeben, dass erst im Jahr 2047 ein Drittel der Vorstandsposten mit Frauen besetzt sein könnte.