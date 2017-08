Angebliche Kündigung aus politischen Gründen Turkish Airlines einigt sich mit Ex-Mitarbeiter

In einem Prozess um eine angeblich politisch motivierte Kündigung eines Mitarbeiters der Fluggesellschaft Turkish Airlines haben sich die Parteien vor dem Berliner Landesarbeitsgericht auf einen Vergleich geeinigt. Was dieser beinhaltet, wollte das Gericht nicht mitteilen. "Das ist Sache der Parteien", sagte Gerichtssprecherin Andrea Baer.

Damit ist eigentlich nichts zu der Frage gesagt, ob er tatsächlich aus politischen Gründen gekündigt wurde. Ja, Turkish Airlines gehört zur Hälfte dem türkischen Staat und steht damit auch der Regierung von Recep Tayyip Erdogan nahe. Aber für die Behauptung, dass die Kündigung politisch motiviert war, hat der Mann aus Sicht des Gerichts nicht die nötigen Beweise erbracht.

Der Fall nahm seinen Anfang wie Tausende Kündigungsschutzklagen, die jedes Jahr verhandelt werden. Im August 2016 wurde der Stationsmanager offiziell zum Jahresende gekündigt, nach rund zehn Jahren Arbeit für die Airline. Für die Zeit bis zum Jahresende wollte ihn das Unternehmen freistellen: Er sollte weiter sein Gehalt bekommen, aber nicht mehr zur Arbeit erscheinen.

Dagegen unternahm der Mann zweierlei: Erstens klagte er gegen die Kündigung selbst - das Verfahren, das nun in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht landete. Und zweitens beantragte er eine Einstweilige Verfügung gegen die Freistellung: Dass er nicht mehr zur Arbeit kommen dürfe, grenze ihn bei seinen Kollegen aus, die Freistellung schüre einen falschen Verdacht gegen ihn. Den Verdacht nämlich, dass er der Gülen-Bewegung nahestehe, die Präsident Erdogan als Erzfeind betrachtet und für den Putschversuch gegen seine Regierung verantwortlich macht.

Stationsmanager sieht Kündigung im Zusammenhang mit Putsch

Wie kam er darauf? Nur wenige Wochen zuvor, im Juli 2016, hatte ein Putschversuch stattgefunden, der darauf zielte, Erdogan aus dem Amt zu jagen. Danach ging Erdogan mit großer Härte gegen alle vor, von denen er glaubt, dass sie den Putsch unterstützt haben. Das führte unter anderem zu Massenentlassungen und Verhaftungen an den türkischen Universitäten.

Der Stationsmanager sieht seine Kündigung in diesem Zusammenhang: Ein hochrangiger deutscher Vorgesetzter habe ihm Sympathien für Gülen und die Putschisten vorgeworfen und die Kündigung in Aussicht gestellt. Ein schwerwiegender Vorwurf, den der Stationsmanager in einer Eidesstattlichen Erklärung wiederholte.

Das ließen die Anwälte der Airline so nicht stehen: Die Kündigung sei ausschließlich betriebsbedingt, Turkish Airlines müsse sparen, der Gewinn sei im ersten und zweiten Quartal des Jahres eingebrochen. Tatsächlich flog die Linie 2016 große Verluste ein, der neue Chef Bilal Eksi sparte an allen möglichen Stellen. Dem hielt der Kläger entgegen, dass aber gerade am Standort Berlin Personal auf- und nicht abgebaut wurde.

Mit seiner Einstweiligen Verfügung scheiterte er: Sein Vertrag erlaubt es, ihn im Fall einer Kündigung freizustellen.

Allerdings sollte er seine Eidesstattliche Erklärung wohl bald bereuen: Diese zerstöre das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, erklärten die Anwälte nun. Er wurde fristlos gekündigt, sollte auf die fünfmonatige Freistellung verzichten. Das Arbeitsgericht Berlin hatte Turkish Airlines darin Recht gegeben - auch diese Entscheidung überprüfte das Landesarbeitsgericht nun.

Das Problem: Für das Gespräch, das er als Hauptbeleg anführt, gibt es keinen Zeugen. Da waren nur er und der Vorgesetzte, es steht Aussage gegen Aussage.

Tatsächlich gab es damals in der Airline politische Verwerfungen, die in das Bild des Stationsmanagers passen würden: Im selben Jahr wurde der alte Konzernchef Temel Kotil rausgeschmissen. Nicht nur wegen schlechter Zahlen, sondern auch, weil Erdogan ihn verdächtigte, Gülen-Anhänger im Unternehmen zu dulden. In der Türkei wurden kurz nach dem Putschversuch 211 Mitarbeiter entlassen, ein Teil davon wegen angeblicher Gülen-Verbindungen.

Doch so lange der Stationsmanager keinen Beweis für den eigenen Fall vorlegen kann, bleibt dem Gericht nichts übrig, als gegen ihn zu entscheiden.