Bundesarbeitsgericht Wer Teilzeit arbeitet, kommt künftig leichter an Zuschläge für Überstunden

Wer in Teilzeit mehr arbeitet als die vereinbarten Stunden, hatte bisher nicht immer Anspruch auf dieselben Zuschläge wie die Kollegen in Vollzeit. Das Bundesarbeitsgericht hat nun festgestellt: So geht es nicht.