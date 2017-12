Unfallstatistik Mehr gewalttätige Übergriffe bei der Arbeit

Immer mehr Menschen werden am Arbeitsplatz Opfer eines gewalttätigen Übergriffs. Im vergangenen Jahr erlitten 10.432 Beschäftigte "einen meldepflichtigen Arbeitsunfall während einer betrieblichen Tätigkeit durch die Einwirkung von physischer oder psychischer Gewalt", teilte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) mit. Das sind 22 Prozent mehr als 2012, als 8534 Fälle gemeldet wurden.

Im direkten Vergleich mit dem Vorjahr hat es aber keinen weiteren Anstieg gegeben, geht aus dem Arbeitsunfallbericht für das Jahr 2016 hervor. Der Anteil der Gewaltunfälle macht 1,4 Prozent aller gemeldeten Arbeitsunfälle aus.

Gewalttätige Übergriffe am Arbeitsplatz sind zum Beispiel der Überfall auf eine Tankstelle, die Handgreiflichkeiten eines Patienten mit Demenzerkrankung oder der Schock nach einem traumatischen Ereignis.

Besonders gefährdet von Übergriffen Dritter seien Beschäftigte, die Kunden- oder Patientenkontakt haben. So ereigneten sich 2016 gut 31 Prozent aller Übergriffe auf Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ein weiteres Fünftel geschah im öffentlichen Bereich, auf Straßen oder bei der Nutzung von Transportmitteln. Etwa 13 Prozent der Übergriffe trafen demnach Beschäftigte in Läden und Geschäften.

Der Hauptgeschäftsführer der DGUV, Joachim Breuer, sagte, dass aufgrund der Zahlen nicht automatisch der Schluss gezogen werden könne, dass das Risiko gestiegen sei, am Arbeitsplatz Opfer von Gewalt oder Bedrohung zu werden. So habe beispielsweise in den vergangenen Jahren die Beschäftigungsquote zugenommen, gerade in relevanten Bereichen wie der Pflege, so Breuer. "Hinzu kommt, dass die Betroffenen möglicherweise stärker sensibilisiert sind und dies auch das Meldeverhalten beeinflusst