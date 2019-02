Urteil des Bundesarbeitsgerichts Chefs müssen über nicht genommenen Urlaub informieren

Wer sehr viel arbeitet, der kann ihn schon mal vergessen - den Urlaub. Doch auch Führungskräfte können dafür verantwortlich sein, wenn ihre Mitarbeiter einfach nicht loskommen.

Warum auch immer Urlaub nicht genommen wird: Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten künftig auffordern, noch nicht beantragten Urlaub zu nehmen. Und sie müssen darauf hinweisen, dass er sonst verfällt. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) am Dienstag in Erfurt entschieden und damit EU-Recht in deutsches Recht integriert.

Hinweis muss "klar und rechtzeitig" kommen

Arbeitgeber müssen ihre Angestellten "klar und rechtzeitig" auf nicht genommenen Urlaub hinweisen, sagte BAG-Richter Heinrich Kiel. Wann "rechtzeitig" ist - dazu trafen die Bundesrichter noch keine Entscheidung. "Dieser Punkt wird die Rechtssprechung in Zukunft sicher noch beschäftigen", sagte Oliver Klose, Sprecher des BAG.

Bisher war es so: Wer keinen Antrag auf Urlaub gestellt hatte, dessen Ansprüche konnten verfallen. Dagegen hatte ein Wissenschaftler geklagt, der 51 Tage Urlaub bezahlt haben möchte. Den Urlaub hatte er bis zum Ende seines Arbeitsvertrages nicht mehr genommen. Dafür verlangte er 12.000 Euro von seinem Arbeitgeber, der Max-Planck-Gesellschaft in München. Dort war der Wissenschaftler nach dem Tarif des Öffentlichen Dienstes angestellt.

Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte sich mit dem Fall befasst: Im November vergangenen Jahres entschieden die Luxemburger Richter, dass Arbeitnehmer durch angemessene Aufklärung tatsächlich in die Lage versetzt werden müssen, ihren Urlaubsanspruch wahrzunehmen. Doch der EuGH entschied nicht, dass der Arbeitgeber seinen Beschäftigten zwangsweise Urlaub anordnen muss.

Der Urlaubsanspruch besteht übrigens auch über den Tod hinaus. Das hatte der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr geurteilt. Demnach können Erben eines verstorbenen Arbeitnehmers von dessen ehemaligem Arbeitgeber Geld für den nicht genommenen Jahresurlaub verlangen.