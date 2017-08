Management trifft Mensch Sommer im Büro

Für die Sommerferienzeit hatte sich Ansgar in diesem Jahr etwas ganz Besonderes überlegt. Er arbeitet als Abteilungsleiter in einem mittelgroßen Betrieb in Süddeutschland, und anstatt sich wie jedes Jahr in den Stau Richtung Italien zu stellen, reichte er diesmal erst gar keinen Urlaub ein. Dass er damit dem Stau entkam, war noch nicht einmal das Wichtigste. Vielmehr freute er sich auf einige unbeschwerte, ruhige Wochen im Büro.

Denn als Führungskraft ist Ansgar ständig mit den kleinen und großen Wünschen, Sorgen und Mäkeleien seiner Mitarbeiter beschäftigt, kurz: eben mit Führen. Das bringt Spaß (oder wie Ansgar es neulich gegenüber dem Personalchef formulierte: "Diese Verantwortung zu tragen, macht mir große Freude"), doch das ewige Entscheiden, Schlichten, Anordnen und Sanktionieren zehrt auch an den Nerven. Eine kleine Pause vom Chef-Sein kommt da sehr gelegen.

Und so kalkulierte Ansgar kühl: Wenn alle anderen im Sommerurlaub sind, gähnen die Büros vor Leere. Niemand muss geführt werden, keiner will etwas von ihm. Es locken ausgedehnte Mittagspausen, vorzeitige Feierabende und zwischendurch ein Eis.

"Kriegen wir Hitzefrei?"

Der erste Ferientag - mithin also der erste Tag des großen Projekts - beginnt vielversprechend. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, schon um zehn Uhr morgens ist es deutlich über 25 Grad, und Ansgar betritt beschwingt die leeren Hallen seiner Abteilung. Sofort allerdings erfährt sein Hochgefühl einen kleinen Dämpfer, denn sooo leer sind diese Hallen gar nicht, mit nur einem Blick erkennt Ansgar mindestens fünf Mitarbeiter, die doch tatsächlich hier sind, um zu arbeiten. Oder um, wie im Fall von Eduard, auf ihn zuzustürzen und fröhlich zu krähen: "Morgen Chef, wahnsinnig schöner Tag heute, was? Kriegen wir hitzefrei?"

Während Eduard loswiehert über seinen brillanten Scherz, überlegt Ansgar kurz, ob es wirklich ein Scherz war. Kurz darauf schleppt Bettina demonstrativ einen Ventilator an seinem Tisch vorbei, Marko stöhnt, er könne "in dieser Hitze keinen klaren Gedanken fassen", und Sandra fragt, ob sie heute ihre Kinder früher abholen könne. Die - und das betont sie ostentativ - hätten nämlich Hitzefrei.

Ansgar stöhnt jetzt auch und widmet sich mit Googles Hilfe der ersten Führungsaufgabe des Tages. Ergebnis: Die "Technischen Regeln für Arbeitsstätten" schreiben eine Maximaltemperatur von 35 Grad für Arbeitsräume vor. Wird die Marke überschritten, liest Ansgar staunend weiter, müssen technische (Luftduschen, Wasserschleier) oder organisatorische Maßnahmen (Entwärmungsphasen) ergriffen werden. Jedoch: Ein Recht auf Hitzefrei gibt es auch dann nicht - nur das Recht auf ein kühleres Büro.

Ansgar ist erleichtert. Allerdings, so die Richtlinie, ist der Arbeitnehmer bereits ab 30 Grad durch geeignete Maßnahmen zu schützen, etwa indem die Jalousien geschlossen, elektrische Geräte nur bei Bedarf betrieben oder die Bekleidungsregeln gelockert werden. Kurz wittert Ansgar hier die Chance, eine Ausweichstrategie zu entwickeln, doch die Möglichkeiten sind, wie ihm diverse Knigge-Ratgeber schnell versichern, gerade für Männer äußerst begrenzt: Kurze Hemden sind ein No Go, auch bei 35 Grad. Offene Schuhe auch. Und das Jackett nur ablegen, wenn es der Kunde auch tut.

Frauen haben es ein wenig leichter, aber: "Vorsicht: Leichte Sommerblusen sind schnell durchsichtig. Besser das Outfit morgens kritisch im Spiegel anschauen", warnen die Ratgeber.

Während Ansgar sich durch Allgemeinplätze klickt und ohnmächtig zusehen muss, wie trotz Urlaubszeit die Mails mit Betreffzeilen wie "Dringend" und "Prio 1" minütlich in seinem Account aufplingen, kommt er nicht umhin, eine gewisse Erschlaffung des Team-Spirits zu konstatieren. Genervtes Stöhnen, hängende Schultern, ansatzlose Wutausbrüche - kein Zweifel, die Hitze zerrt an den Nerven seiner Mitarbeiter. Und damit auch an seinen eigenen.

Ansgar gibt Google noch eine Chance und sucht "mitarbeiter motivation hitze". Doch auch hier bewegen sich die Ratschläge in der schon bekannten Bandbreite zwischen unrealistisch ("Ermöglichen Sie flexible Arbeitszeiten", "Lockern Sie die Kleiderordnung") und erwartbar ("Spendieren Sie doch der ganzen Mannschaft mal eine Runde Eis") beziehungsweise vage-wolkig ("Genießen Sie mit Ihrem Team das gute Wetter"). Ansgar seufzt. Das hatte er sich alles anders vorgestellt. Weder ist er alleine, noch muss er weniger führen, im Gegenteil sind die Führungsaufgaben kniffliger als üblich. Und dann diese Hitze!

Vielleicht hat er schon leichtes Fieber oder dieser einzelne Lichtstrahl, der speerartig durch das kleine Loch in der Jalousie genau in seine Augen fällt (Sonnenbrillen sind laut Dresscode im Büro verboten), macht ihn langsam kirre - jedenfalls muss Ansgar mit einem Mal daran denken, wieviel Spaß er als Kind in den Sommerferien hatte. Und wenn er so darüber nachdenkt, was Ferien so besonders macht, dann ist es das Anarchische, das Ungeplante, die Abwesenheit gewohnter Regeln. Wie viele tolle Ideen, wie viele geniale Spiele, wie viel unbezahlbare Erinnerungen sind daraus entstanden!

Warum, denkt Ansgar, das nicht auf die Jobwelt übertragen? Predigen nicht Management-Gurus ständig über Wege zu mehr Kreativität? Hat nicht Google Erwachsenenspielplätze mit Knete und Legosteinen eingerichtet? Und ist die wichtigste Voraussetzung für Kreativität nicht geistiger Freiraum? Wie wäre es mit ein bisschen "Management by Pumuckl", dem Säulenheiligen der Anarchie?

Ansgar beschliesst, Arbeitsrechtsbestimmungen und Dresscodes zu ignorieren. Er trommelt sein Team zusammen, erklärt Arbeitszeiten, Kleiderordnung, aktuelle Leistungsvorgaben und Vertriebsziele bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt und schickt Marco los, um Würstchen, Eis und Getränke zu besorgen. Er selbst fährt nach Hause und holt den Gasgrill.

Irgendwann ist es später Nachmittag, fast alle sind noch da, offene Schuhe (oder überhaupt Schuhe) trägt niemand mehr, und Ansgar mixt Bettina noch einen "Hugo". Sie sagt: "Übrigens Chef, vorhin, als Sie den Grill geholt haben, hatte ich endlich eine gute Idee für die neue Vertriebskampagne. Wollen Sie mal draufschauen?" Ansgar schaut drauf und ist begeistert. Die Idee ist wirklich klasse, selbst wenn man die Wirkung diverser Biermixgetränke abzieht, die er getrunken hat. Jedenfalls kommt eine Menge Arbeit auf ihn und die Mannschaft zu. Morgen.