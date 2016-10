Dänische Erfolgsserie Ein US-Botschafter wird zum Fernsehstar

Moderne TV-Serien haben das Prinzip des Cliffhangers zur Perfektion gebracht. Am Ende jeder Folge hängen so viele Handlungsstränge in der Luft, dass jeder halbwegs interessierte Zuschauer dringend wissen möchte, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Die dänische Serie "Jeg er ambassadøren fra Amerika", "Ich bin der amerikanische Botschafter", hat keine Cliffhanger.

Sie erzählt keine Dramen, und so witzig, dass man sich auf die Schenkel klopft, ist sie auch nicht. Und doch ist sie in Dänemark so erfolgreich, dass Netflix sie inzwischen übernommen hat und seit September in den USA und Großbritannien anbietet.

Gezeigt wird der Alltag des amerikanischen Botschafters Rufus Gifford in Kopenhagen. Mal ist er auf einem offiziellen Empfang zu sehen, dann beim Familienbesuch in der Heimat - das ist alles. Und das wird auch noch gestreckt auf eine Spielzeit von insgesamt fünf Stunden, verteilt auf zehn Folgen in zwei Staffeln.

Woher der Erfolg? Das können sich nicht einmal die Macher erklären. In einer Folge fragt ein Schüler den Diplomaten, was er eigentlich den ganzen Tag so treibe - schließlich gibt es zwischen den USA und Dänemark wenig zu vermitteln. Gifford antwortet: "Muss ich wirklich Verhandlungen mit der dänischen Regierung führen? Müssen wir unsere Differenzen hervorheben? Nein, denn so viele Differenzen gibt es gar nicht." Statt Drama wird ungebrochener Optimismus gezeigt - und Giffords Begeisterung für seine Heimat und das Gastland.

Die beliebtesten Momente vieler Zuschauer sind die, in denen er zur Kamera gewandt über Arbeit und Leben in Dänemark redet: Über sein Verhältnis zu den Dänen; über seinen Lebensgefährten, der meist in den USA arbeitet; über seinen Hund Argos.

Bemerkenswert ist allenfalls, wie offen Gifford mit seiner Homosexualität umgeht. In der zweiten Staffel etwa werden ausführlich die Hochzeitsvorbereitungen mit seinem Partner Stephen DeVincent gezeigt. Freilich ist auch das konfliktfrei. Mehrfach lobt Gifford Dänemark dafür, schon früh gleichgeschlechtliche Ehen ermöglicht zu haben.

Aber warum kam es überhaupt zu der Serie? Vor zwei Jahren war Erik Struve Hansen auf der Suche nach einem Thema für eine neue Realityshow. Zuvor hatte er eine sehr erfolgreiche Doku-Soap mit einem Popsternchen für das dänische Fernsehen produziert. Durch Zufall stieß er auf ein kurzes YouTube-Video, das Gifford 2013 aufgenommen hatte, um sich als neuer Botschafter vorzustellen:

Hansen erkannte in dem Botschafter eine attraktive Fernsehfigur. "Er agiert gut vor der Kamera, ist sehr intelligent, witzig und sogar ein bisschen selbstironisch", sagte er dem "Wallstreet Journal" (WSJ). Bevor Gifford in die Politik ging, war er als Filmproduzent tätig, unter anderem für "Garfield - Der Film" und "Dr. Doolittle 2". Später war er für die Finanzierung von Barack Obamas erstem Präsidentschaftswahlkampf zuständig. Seit Sommer 2013 vertritt er die Vereinigten Staaten in Dänemark.

Wie erfolgreich so eine Serie werden könnte, ahnte Hansen nicht: "Ich wusste nicht einmal, ob sich die dänischen Zuschauer überhaupt dafür interessieren, wie der Alltag eines Botschafters aussieht."

Laut dem WSJ-Bericht gefiel Gifford die Idee: "Viele Menschen denken, ein Botschafter spielt andauernd Golf und geht auf Cocktailpartys. Ich spiele gar kein Golf, und mein Job besteht weiß Gott nicht nur aus Cocktailpartys." Deswegen habe er sich gedacht: Warum soll ich nicht zeigen, was ich tatsächlich mache?

Kein Zweifel: Das Wichtigste an "Jeg er ambassadøren fra Amerika" ist der charmante Protagonist. So hat Gifford 2015 sogar einen dänischen Fernsehpreis bekommen, am ehesten vergleichbar mit dem "Bambi". Die Kategorie: "Big Character". Vielleicht auch dafür, dass er selbst immer wieder glaubhaft über den eigenen Erfolg staunt.

Trotzdem wird es keine dritte Staffel geben. Nicht, weil das Publikumsinteresse fehlen würde. Aber Hansen hat Sorge, dass sich die Serie allmählich selbst wiederholen könnte. Und für eine dritte Staffel wird auch die Zeit knapp: Im nächsten Jahr wird es nämlich einen neuen dänischen Botschafter geben, ganz gleich wer die US-Präsidentschaftswahl gewinnt.