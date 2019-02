Babysitterin in einer reichen Familie Super, Nanny

"Ich bin mit sechs Geschwistern in Long Island, New York, aufgewachsen. Als Zweitälteste habe ich meine Eltern unterstützt, wo ich nur konnte und deswegen auch viel auf meine jüngeren Brüder und Schwestern aufgepasst. Als Teenager hütete ich die Kinder einer befreundeten Familie.

Es hat mir schon immer Spaß gemacht, mich um Kinder zu kümmern. Und als ich mit der High-School fertig war und studieren wollte, suchte ich über verschiedene Arbeits- und Vermittlungsagenturen nach weiteren Familien, die einen Babysitter brauchten.

Wer als Nanny arbeiten will, braucht viel Erfahrung und gute Referenzen. Viele Familien legen Wert darauf, dass man einen College-Abschluss hat oder zumindest an einer Uni studiert.

Außerordentlich hohes Jahresgehalt

Die reichen Familien in New York zahlen bis zu 100.000 Dollar im Jahr für eine gute Nanny. Auch ich hatte Glück und fand einige Familien, bei denen ich neben der Uni jobben konnte. In den Semesterferien zog ich meist bei ihnen ein und arbeitete Vollzeit. Aufs Jahr hochgerechnet verdiente ich zwischen 80.000 und 90.000 Dollar.

Vier Jahre lang war ich hauptsächlich bei einer Familie im Einsatz. Zuerst passte ich während der Semesterferien in New York City auf ihre zwei Kinder auf. Nach meinem Bachelor-Abschluss zog ich mit der Familie nach Los Angeles und wohnte vier Monate lang bei ihr.

Wer für eine reiche Familie arbeitet, kommt in den Genuss vieler Privilegien: Ich durfte immer mit in den Urlaub fahren, im Sommer ging es meist in die Hamptons auf Long Island oder in die Catskill Mountains, wo die Eltern ein zweites Haus besaßen oder eins mieteten.

Das war wirklich eine komplett andere Welt: Wir aßen immer in teuren Restaurants und wenn die Familie mal ein Dinner organisiert hatte, kam ein Chefkoch und zauberte die wunderbarsten Sachen auf die Teller. Einmal war ich mit der Familie auf einer Geburtstagsparty eines Freundes eingeladen - und dort trat Taylor Swift auf. Sowas ist schon verrückt.

Wenn ich irgendwelche Fragen hatten oder Kontakte zu Personen brauchte, dann halfen mir die Eltern und machten mich mit den Leuten bekannt. Ich konnte so viele Kontakte zu wichtigen Leuten in New York und L.A. sammeln.

Doch als Nanny muss man sich immer wieder bewusstmachen, dass man zwar Teil der Familie ist, aber nur für eine Zeit - und dass es nicht das eigene Leben ist, sondern nur eine Arbeit. Ich arbeitete fünf Tage die Woche von morgens bis abends: Von dem Moment an, als die Kinder aufwachten bis zu dem Moment, als sie ins Bett gingen. Morgens half ich ihnen beim Anziehen, frühstückte mit ihnen, brachte sie zur Schule.

Irgendwann war es genug

Während sie im Unterricht waren, kümmerte ich mich um den Hund der Familie, ich kaufte Lebensmittel ein, plante Feiern und machte mit den anderen Angestellten den Haushalt.

Dann holte ich die Kinder von der Schule ab und brachte sie zu ihren Freizeitangeboten oder spielte zu Hause mit ihnen. Dann bereitete ich das Abendessen zu, aß mit ihnen, half ihnen im Bad und brachte sie ins Bett.

Die Eltern waren beruflich sehr eingespannt und engagierten sich für Stiftungen. Doch wenn sie mal zu Hause waren, beschäftigten sie sich auch mit ihren Kindern. Obwohl ich viel zu tun hatte, fühlte ich mich niemals gestresst. Vielleicht auch, weil die Familie sehr nett war und mich gut unterstützte. Ich hatte zum Glück auch ein bisschen Freizeit, dann konnte ich allein losziehen und Freunde treffen.

Ich musste weder Miete noch Lebensmittel bezahlen. Leider konnte ich in der Zeit nicht so viel Geld sparen, weil das College so teuer war. Eigentlich hätte ich gern noch zehn Jahre lang so weitergearbeitet, doch irgendwann wollte ich wieder ein eigenes Leben führen. Als Nanny bei einer Familie hat man das nicht wirklich. Ich kündigte, zog von L.A. wieder nach New York und machte einen Master in Wirtschaftswissenschaften. Inzwischen arbeite ich für eine Agentur, die Nannys vermittelt."