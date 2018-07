Verwaltungsgericht Berlin Auch mit großen Tattoos kann man Polizist werden

Großflächige, gut sichtbare Tätowierungen sind kein Hindernis bei der Bewerbung für die Polizeiausbildung in Berlin. Die Polizei darf Bewerber mit solchen Tattoos nicht ablehnen, stellte das Berliner Verwaltungsgericht am Donnerstag in einer Eilentscheidung fest.

Die Polizei hatte einen 26-jährigen Bewerber wegen der Größe und Motivvielfalt der sichtbaren Tätowierungen abgelehnt. Der Mann, der sich für die Schutzpolizei beworben hatte, ist am linken Arm und an der Schulter, am rechten Unterarm und am Handgelenk tätowiert.

"Die Tätowierungen zeigen Fußballvorlieben oder weisen familiäre Bezüge auf", stellten die Richter fest, nachdem sie sich die Tattoos hatten zeigen lassen (Aktenzeichen: VG 5 L 248.18). Inhaltlich seien die Tätowierungen nicht zu beanstanden, so das Gericht.

Die Polizei verlangt zu viel

Die Berliner Polizeiführung hatte die Ausbildung des 26-Jährigen abgelehnt. Begründung: Seine Tätowierungen seien "aufgrund von Größe und Motivvielfalt geeignet, die Repräsentationsziele der Polizei zu beeinträchtigen". Wenn er Polizist werden wolle, müsse der Mann die Tattoos entfernen lassen, teilte ihm die Behörde mit.

Das aber liegt gar nicht im Ermessen der Polizei, urteilten die Richter. Nur der Gesetzgeber könne über die generelle Zulässigkeit von Tätowierungen im öffentlichen Dienst entscheiden. Und weil es so ein Gesetz in Berlin nicht gibt, müsse der 26-Jährige erst einmal wie jeder andere Bewerber behandelt werden - zumindest bist zum Abschluss des Hauptverfahrens. Die Aufforderung, sich die Tätowierungen entfernen zu lassen, sei ein tiefer Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und könne nur auf gesetzlicher Ebene geregelt werden.

Auch Tattoos müssen Verfassungstreue erkennen lassen

Mehrfach hatten sich Verwaltungsgerichte in den vergangenen Monaten mit Einstellungshindernissen für den Polizeidienst befassen müssen. Sie entschieden unter anderem über die Mindestgröße von Polizeibewerbern (1,63 Meter in NRW), über ein Löwentattoo auf dem Unterarm eines angehenden Beamten (erlaubt) und über die sexistische Tätowierung in einem weiteren Fall (nicht erlaubt).

In Hinblick auf den Inhalt der Tattoos stellte das Berliner Verwaltungsgericht am Donnerstag fest, dass es erlaubt sei, "jedenfalls solche Tätowierungen zu tragen, die nach ihrem Sinngehalt nicht gegen beamtenrechtliche Pflichten verstoßen". Ausgenommen seien zudem Tätowierungen mit strafbarem Inhalt oder solche Motive, "denen ein Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue zu entnehmen ist". Die Entscheidung ist noch nicht endgültig, eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich.