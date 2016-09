Zitat des Tages "Erst mal Verteidigungsministerium gegoogelt"

"Da hab ich erst mal Verteidigungsministerium gegoogelt."

Ursula von der Leyen hatte nicht viel Zeit, zu überlegen, als die Bundeskanzlerin sich meldete: Ob sie neue Verteidigungsministerin werden wolle? Ein gutes Jobangebot, fand von der Leyen - und sagte sofort zu.

Erst zu Hause habe sie dann die Chance gehabt, sich mit ihrem zukünftigen Arbeitsplatz näher zu befassen - per Onlinerecherche. Das verriet die Politikerin am Freitag bei einem Symposium der Zeitschrift "Brigitte" in Berlin.

Die Veranstaltung widmete sich der Frage, wie Frauen ihre berufliche Weiterentwicklung vorantreiben können. "Sie müssen sichtbar sein, denn Sie können viel mehr. Das ist meine Erfahrung", appellierte von der Leyen an die Teilnehmerinnen. Man müsse sich "auch mal selbst loben" - gerade in Situationen, in denen man Angst habe. Denn Angst blockiere.