Miese Vorstellungsgespräche "Ich werde Sie jetzt etwas fragen, was ich nicht fragen darf"

Ausgeschrieben war eine IT-Stelle in Hamburg. Beim telefonischen Gespräch kam heraus, dass die Firma überhaupt keine Büroräume in Hamburg hatte. Die Entwickler saßen vor Ort beim Kunden - und der hatte in diesem Fall seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen. Nachdem ich sagte, ich würde darüber erst gern mit meinem Mann reden, sagte mir der Geschäftsführer, dass eine Trennung ja auch sehr gut sein könne für eine Beziehung. Einen Mitarbeiter hätte er mal unter Tränen zu einem Kunden geschickt, obwohl der lieber bei seiner schwangeren Frau bleiben wollte. Am Ende habe er den Job so toll gefunden, dass er fast Frau und Kind vergessen habe und überhaupt nicht mehr zurückwollte. Es sei halt alles nur eine Frage, wofür man denn brennen würde.

(Helga H.)