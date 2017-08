Miese Vorstellungsgespräche "Warum sehe ich keinen Ring an Ihrem Finger?"

Ein großer Spielzeughersteller suchte einen Leiter für das Online-Marketing. Kurz nach Beginn des Vorstellungsgesprächs drückte mir ein Vertriebsleiter eine Barbiepuppe in die Hand und sagte: 'Play with it just like you are a three year old girl!' Ich, 37 Jahre alt und männlich, dachte zuerst an einen Scherz. Aber sie meinten es ernst: Also redete ich geschlagene zehn Minuten mit der Puppe, ließ sie über den Schreibtisch laufen und wechselte mehrfach ihre Klamotten. Den Job habe ich danach trotzdem nicht bekommen.

(Kristian S.)