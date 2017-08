Miese Vorstellungsgespräche "Alle bekamen Wasser außer mir"

Leseraufruf Wie war Ihr Bewerbungsgespräch? Kannte der Personaler Ihre Unterlagen? Hat er merkwürdige Fragen gestellt? Wie haben Sie reagiert? Schicken Sie uns Ihre Geschichte per E-Mail! (Einsendung gilt als Zustimmung zur Veröffentlichung. Wir werden die Beispiele im Artikel anonymisieren.)

Jetzt bloß einen guten Eindruck machen! Das gilt im Vorstellungsgespräch nicht nur für Bewerber, sondern auch für Firmen. Darauf weisen jedenfalls Unternehmensberater immer wieder mit Nachdruck hin, nicht zuletzt mit Blick auf den Fachkräftemangel. Aber so ganz scheint der Rat noch nicht in allen Chefetagen angekommen zu sein. Das belegt eine aktuelle Umfrage, aus der diese Zitate stammen:

Zitate 32°C, Gespräch in der 5. Etage, nichts zu trinken angeboten bekommen. Der Lebenslauf wurde erst in dem Moment ausgedruckt, in dem ich das Büro betrat. Vorher hatte nur HR diesen gelesen und nicht mein eigentlicher Chef. Mir bot man ein stilles Wasser an, der Personalchef nahm sich eine Coke. Es war ein sehr heißer Tag, und ich fragte mich, ob dahinter irgendeine Taktik sei. Keinerlei Vorbereitung auf das Gespräch. Meine Unterlagen wurden nicht gelesen (Ansprache meinerseits mit falschem Nachnamen). Während meiner Antwort auf ihre Frage angefangen über andere Themen zu reden, nicht zugehört etc. Alle bekamen Wasser außer mir. Auseinandernehmen meiner Person, fast ausgezogen mit Fragen. Auf die Gehaltsvorstellungen wurde nicht eingegangen. Und im Nachhinein: Das besprochene Aufgabenprofil stimmte nicht mit der tatsächlichen Arbeit überein. Leider wurden die besprochenen Inhalte des Bewerbungsgesprächs nicht in die Tat umgesetzt.

Die meisten Bewerber wünschen sich, dass es im Bewerbungsgespräch um das nächstliegende Thema geht: den Job, so das Ergebnis der Umfrage der Recruiting-Firma Softgarden. Sie wollen mit Personalern - oder, noch besser, ihren potenziell zukünftigen Chefs - vor allem darüber sprechen, welche Aufgaben sie an dem fraglichen Arbeitsplatz erledigen sollen und welche Anforderungen sie dafür erfüllen müssen. Klingt selbstverständlich, ist es aber offenbar nicht.

Knapp 20 Prozent der Befragten berichteten, dass es in ihrem Gespräch eben nicht vorrangig darum ging, was genau sie künftig machen sollen. 14 Prozent sagten, die Anforderungen für die Stelle und die Frage, ob ihre Qualifikation dafür ausreiche, sei gar nicht besprochen worden.

Allerdings: In den meisten Gesprächen standen diese Fragen durchaus auf der Agenda, berichteten die Bewerber. Die große Mehrheit war durchaus zufrieden mit ihren Vorstellungsgesprächen. Die allermeisten lobten beispielsweise eine angenehme Atmosphäre und ein Gespräch "auf Augenhöhe".

Oft ausgespart wurden dagegen Aspekte, in denen es um Qualitäten des Arbeitgebers geht. Wie es mit den Leistungen des Unternehmens für die Mitarbeiter steht, war der Umfrage zufolge in mehr als 30 Prozent der Fälle kein Thema. Ganz zu schweigen von Entwicklungschancen in der Firma - mehr als 50 Prozent der Befragten gaben an, dass dies nicht diskutiert wurde.

Die Ergebnisse beziehen sich auf eine Umfrage unter 1186 Bewerbern, die im Schnitt 35 Jahre alt waren und zwölf Jahre Berufserfahrung hatten.

