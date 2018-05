Fotoserie über Wandergesellen "Die größte Herausforderung? Das viele Bier!"

Religion

Da Gott dein Geleiter auf der Reise sein muß, so unterlasse nie dein ordentliches Morgen- und Abendgebet. Kommst du an einer Kirche vorüber, so denke an Gott, und steht sie offen, so tritt hinein und grüße ehrerbietig Gott und seine Heiligen. (...) Zeige überall deine Ehrfurcht und deinen Respekt gegen die Religion. Das fordert die ganze Welt von jedem gesitteten Menschen.