Pfarrer über Weihnachten "...dann wäre die Erde ein cooler Ort"

Thomas Hampel/ ELBE&FLUT Frank Engelbrecht, 54, arbeitet seit 1997 als Pfarrer. Er begann seine Karriere als Schulpastor in Hamburg, predigte dann drei Jahre in Dänemark und seit nun zehn Jahren in der protestantischen Gemeinde Sankt Katharinen in Hamburg.

SPIEGEL ONLINE: Andere Menschen freuen sich auf freie Tage, bei Ihnen herrscht über Weihnachten Hochbetrieb. Sind Sie gestresst?

Frank Engelbrecht: Das nicht, aber es gibt einige Sachen, die ich noch regeln und tun muss. Ich führe viele Gespräche, zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern, in denen wir über das vergangene Jahr sprechen. Außerdem begehen wir in diesen Tagen häufiger Trauerfeiern als sonst. Ich erlebe es immer wieder, dass gerade zum Jahresende Menschen sterben. Vielleicht fällt es ihnen in dieser Jahreszeit leichter loszulassen.

SPIEGEL ONLINE: Wie traurig.

Engelbrecht: Ja, aber mitunter auch tröstlich. Vorgestern haben wir einen älteren Herrn verabschiedet, da stand der Sarg zwischen den Kerzen und unter dem Weihnachtsstern im Altarraum der Kirche. Wir haben gesungen, gemeinsam seiner gedacht, Gebet und Segen gesprochen, das hat bei aller Trauer dankbar fröhlich gestimmt.

SPIEGEL ONLINE: Was haben Sie an Heiligabend vor?

Engelbrecht: Ich halte um 15 Uhr einen Gottesdienst in der Hamburger Flussschifferkirche und um 23 Uhr die Nachtmesse in Sankt Katharinen. Wir haben Musiker und eine Schauspielerin engagiert, um die Gottesdienste besonders zu machen. Gleichzeitig verlangen die Menschen auch nach dem, was sie immer kriegen. Deshalb singen wir "Oh, du Fröhliche" und "Stille Nacht, heilige Nacht". Das muss einfach sein.

SPIEGEL ONLINE: Wieso muss das sein? Jedes Jahr dieselben Lieder...

Engelbrecht: Wir fühlen uns dann verbunden mit Gott und allen Menschen, die Weihnachten feiern, über Raum und Zeit hinweg. Wir müssen alle unser Leben jeden Tag neu meistern. Deshalb wollen wir darauf vertrauen können, dass uns der Boden trägt, auf dem wir gehen, dass unsere Kinder heil von der Schule kommen und dass wir an Weihnachten "Stille Nacht, heilige Nacht" singen. Das gibt uns Kraft und Geborgenheit.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie Ihre Weihnachtspredigt schon geschrieben?

Engelbrecht: Noch nicht. Ach, manche Dinge sind jedes Jahr gleich: Wir singen die bekannten Lieder und ich muss den richtigen Moment finden, um die Predigt zu schreiben. Das funktioniert am besten kurz vor Heiligabend. Ich setze mich an meinen Schreibtisch, mit einem Glas Rotwein oder einem frischen Pfefferminztee, und lege eine CD mit Weihnachtsmusik ein. Am besten kann ich abends schreiben, ich brauche das Gefühl, unendlich viel Zeit zu haben. Auch wenn das natürlich eine Illusion ist, weil ich irgendwann müde werde oder der nächste Tag beginnt. Aber bis jetzt bin ich jedes Jahr rechtzeitig fertig geworden, und es macht mir Freude.

SPIEGEL ONLINE: Worum geht es dieses Jahr?

Engelbrecht: Um den Frieden. Der innere Frieden und der Weltfrieden sind so immens wichtig. Ich möchte eine Passage aus der "Konferenz der Tiere" von Erich Kästner vorlesen. Darin entführen die Tiere die Kinder, damit die Erwachsenen merken, was wirklich wichtig ist, und damit sie endlich aufhören zu streiten und die Erde auszubeuten.

SPIEGEL ONLINE: Ist Ihre Kirche mit den Jahren leerer geworden?

Engelbrecht: Ich habe das Gefühl, sie ist eher voller geworden. Weihnachten ist sehr präsent in unserer Gesellschaft, auch über die verschiedenen Kulturen hinweg. Vielleicht wollen sich manche an Heiligabend nur schnell dieses festlich-vertraute Weihnachtsgefühl abholen. Aber trotzdem ist es schön, wenn viele Menschen der Messe lauschen. Und am Ende, darauf vertraue ich, nimmt jeder aus dem Gottesdienst mehr mit als er oder sie erwartet hatte.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind seit mehr als 20 Jahren Pastor. Setzt da nicht langsam eine gewisse Weihnachtsmüdigkeit ein?

Engelbrecht: Nein, ich habe jedes Jahr totale Lust auf Weihnachten. Ich freue mich auf die Gottesdienste und das Fest im Kreis meiner eigenen Familie. Und wenn ich die Kinder beim Krippenspiel sehe, die als Hirten und Engel verkleidet mit leuchtenden Augen in die Kirche kommen, rückt das so viel zurecht. Wir Erwachsenen sollten uns davon inspirieren lassen. Wenn sich diese fröhliche Erwartungshaltung an die Welt durchsetzen würde, wäre die Erde ein cooler Ort.