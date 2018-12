Zu wenig Bewerber Morgen kommt der Weihnachtsmann - nicht

Eigentlich sollte der Weihnachtsmann ja mit dem Schlitten anreisen, aber meist nimmt er inzwischen das Auto oder den Bus, um zu seinen Terminen zu kommen. In einige Regionen kommt der Weihnachtsmann allerdings gar nicht mehr.

"Weihnachtsmann-Notstand in Sachsen", meldet die "Dresdner Morgenpost", "Weihnachtsmann dringend gesucht", heißt es in der "Berliner Zeitung", "Sorge um den Weihnachtsmann" schreibt die "Mitteldeutsche Zeitung".

Den Berichten zufolge wird es im Osten des Landes immer schwieriger, Weihnachtsmänner zu engagieren. Die Rede ist nicht von den dickbauchigen, bärtigen Großvätern oder Onkeln in der Familie, sondern von den Weihnachtsmännern, die Familien mieten können. Das liege vielleicht am christlichen Glauben, der im Osten nicht so stark verbreitet ist - oder an zu hohen Anforderungen der Familien, heißt es in den Berichten. Vielleicht aber interessiert sich kaum noch jemand für den Job?

Das Berliner Studierendenwerk vermittelt seit diesem Jahr keine Weihnachtsmänner mehr. Und bis auf das Studierendenwerk Siegen, das in diesem Jahr bislang nur eine Weihnachtsfrau vermitteln konnte, gibt kein weiteres, das sich darum noch kümmert. "Der Job als Weihnachtsmann scheint bei den Studierenden kolossal und komplett an Bedeutung verloren zu haben", teilte Pressesprecher Stefan Grob dem SPIEGEL mit.

Er sei darüber sehr verwundert, zumal er zu Studentenzeiten selbst den roten Mantel überwarf, um Geld zu verdienen. Über die Gründe kann er nur spekulieren. Die meisten Studierendenwerke hätten ihm gesagt, die Studenten hätten kein Interesse mehr daran, als Weihnachtsmann zu arbeiten. Es fänden sich kaum noch welche, die das tun wollten.

Rauschbärtiger Fachkräftemangel

Auch die Arbeitsagenturen übernehmen diese Aufgabe kaum noch. Das lohne sich nicht, sagt Paul Ebsen, Pressesprecher der Behörde. Es gebe zu wenige Männer, die noch als Weihnachtsmann arbeiten wollen. Ebsen spricht von einem Fachkräftemangel. Einige Weihnachtsmänner hätten kein Interesse mehr an dem Job oder fühlten sich zu schlecht bezahlt, andere seien inzwischen zu alt dafür. Zugleich fehle es an Nachwuchs.

Die Agentur für Arbeit sieht sich nicht in der Pflicht, die Weihnachtsmannvermittlung wieder anzukurbeln oder ganz und gar Weihnachtsmänner auszubilden. Das übernehmen inzwischen soziale und karikative Einrichtungen, sagt Ebsen.

In Schwerin und Rostock vermitteln die Agenturen laut "Nordkurier" noch. Allerdings gibt es dort für einen 20-minütigen Auftritt nur 30 bis 35 Euro. Vielleicht liegt es also auch am Geld?

Studenten haben Besseres zu tun

Bei Petra Henkert könne ein Weihnachtsmann an Heiligabend mit mehreren Einsätzen um die 500 Euro verdienen. Für denjenigen, der Gitarre spielen oder singen könnte, springe noch mehr heraus. Henkert betreibt das Weihnachtsbüro und vermittelt seit 18 Jahren Weihnachtsmänner aus Leidenschaft. Auch sie kennt die Probleme: "Ich bin froh, wenn ich zwischen 20 und 50 Weihnachtsmänner an Heiligabend aktivieren kann", sagt sie. "Wir weisen schon seit Jahren darauf hin, dass es weniger Herren gibt, die in die Rolle des Weihnachtsmanns schlüpfen wollen."

Henkert glaubt, dass die Studenten inzwischen zu viel zu tun hätten und lieber bei der eigenen Familie feiern wollten, als bei einer anderen zu arbeiten. Ihnen sei das wichtiger als Geld zu verdienen.

Karsten Gust ist 53 Jahre alt und will nach 30 Jahren nicht mehr als Weihnachtsmann arbeiten, weil er die Nase voll hat vom Konsum, wie die "Dresdner Morgenpost" berichtet. "Früher brauchte ich einen Sack voller Geschenke für vier Kinder, jetzt brauche ich für ein einziges Kind manchmal vier Säcke", sagte er der Zeitung.

Jan Biehl, Betreiber von weihnachtsmann-mieten.de, eine Website, über die deutschlandweit Weihnachtsmänner vermittelt werden, sagt: "Wir rennen die ganze Zeit dem Bedarf hinterher. Der Markt hat sich verschärft." Mehr und mehr ältere Weihnachtsmänner gingen in den Ruhestand, für sie werde das viele Reisen und die Termine zu viel. Und es komme wenig Nachwuchs hinterher.

Biehl sagt, ein Weihnachtsmann könne pro Auftritt bis zu 100 Euro verdienen, je nachdem, wie viele Termine er an Heiligabend übernehme, könne da schon ganz schön was zusammenkommen. "Die mit dem längsten Bart und dickstem Bauch könnten auch mehr verlangen. Die sind oft schon im Spätsommer ausgebucht."

Petra Henkert hofft darauf, über ihre bisherigen Weihnachtsmänner, neue Interessenten rekrutieren zu können. "Ich motiviere meine Damen und Herren, ihre Augen offen zu halten." Es gebe ja schon noch Leute, die sich für den Job interessierten. Neulich habe sie ein 16-Jähriger gefragt, ob er als Weihnachtsmann arbeiten könne. Doch leider nimmt Henkert erst volljährige Weihnachtsmänner auf.

Aber Hoffnung hat ihr der junge Mann schon gemacht.