So geht Arbeit Urlaub zum Fest - welcher Kollege hat Vorrang?

Sie haben ein Problem:

Wenn der Dezember beginnt, wird das soziale Gefüge in manchen Belegschaften auf eine harte Probe gestellt. Die Rede ist nicht von der nur mäßig besinnlichen Betriebsweihnachtsfeier, sondern von den bevorstehenden Ferientagen. Denn während es bei den meisten Urlaubszeiten wenigstens zwei Gruppen mit unterschiedlichen Interessen gibt - Mitarbeiter mit und ohne schulpflichtige Kinder -, wollen an Weihnachten und Neujahr wirklich alle zur selben Zeit eine Pause vom Job.

Ihr Problem ist: Es können nicht alle freihaben. Und für eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren müssen Arbeitnehmer in diesem Jahr richtig investieren, zweimal vier Werktage.

Worauf müssen Sie achten?

Theoretisch ist die Lage einfach: Sie dürfen Urlaub nehmen, wann Sie wollen. Aber - und da wird es schon kompliziert -, "betriebliche Gründe" dürfen nicht entgegenstehen. Und die darf Ihr Arbeitgeber weit auslegen.

So kann er relativ frei festlegen, wie viele Leute mindestens für das Geschäft zwischen den Jahren benötigt werden. Auch kurzfristige Krankheitsausfälle können ihn dazu bringen, ein Urlaubsgesuch abzulehnen.

Wer darf dann in den Urlaub, wer nicht? Bei vielen Personalplanern gilt hier das schlichte Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer also seinen Urlaub als Erster einreicht, bekommt auch tatsächlich frei. Es ist oft tatsächlich so banal: Beantragen Sie den Urlaub früh, um zum Zug zu kommen.

Ist der Chef am Arbeitsklima interessiert, setzt er dennoch auf Dialog, Ausgleich und Kompromisse - und wenn alle Mitarbeiter dabei mitziehen, sollte sich fast immer eine Lösung finden lassen.

Was, wenn es Probleme gibt?

Dann muss Ihr Chef soziale Aspekte berücksichtigen. Hinter dem abstrakten Begriff steckt der Gedanke: Jeder muss mal Urlaub machen können. Und wenn Ihr Kollege im Sommer und Frühjahr zu kurz gekommen ist, dann hat er jetzt möglicherweise vor Ihnen ein Recht, endlich mal frei zu nehmen. Anders als viele denken, sind hier nicht prinzipiell die Familienmütter und -väter im Vorteil.

Was bei der Abwägung allerdings schwer wiegt, sind besondere Erholungsansprüche, etwa eine Schwerbehinderung, eine Krankheit oder das Alter. Kollegen mit solchen Ansprüchen haben oft Vorrang. Allerdings muss Ihr Chef es immer begründen, wenn er Ihren Urlaubswunsch ablehnt.

Wenn es Streit gibt, ist es am besten, Sie ziehen den Betriebsrat hinzu. Rat weiß im Zweifel auch ein Arbeitsrechtler. Urlaubsstreitereien landen nicht selten vor dem Arbeitsgericht.

Und sonst so?

Gut für Sie: Ist der Urlaub erst einmal schriftlich genehmigt, kann er praktisch nicht mehr zurückgenommen werden. Dafür ist dann immer die Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich.

Denn Urlaub ist ein verbrieftes Recht in Deutschland, mindestens 20 Tage im Jahr (bei einer Fünf-Tage-Woche). Viele Tarif- und Arbeitsverträge sehen sogar mehr vor. Verfallen kann Urlaub dennoch, nämlich wenn er nicht im passenden Jahr genommen wird.

Vertrauen Sie nicht darauf, dass Sie den Resturlaub einfach ins neue Jahr rüberschieben können. Darauf gibt es grundsätzlich keinen Rechtsanspruch. Informieren Sie sich rechtzeitig über die Möglichkeiten, teilweise sehen zum Beispiel Tarifverträge hier etwas arbeitnehmerfreundlichere Regelungen vor. Häufig muss eine Verschiebung beantragt und begründet werden. Zum Beispiel mit Krankheitsausfällen in Ihrer Abteilung, die Ihnen den Urlaub zu anderer Zeit unmöglich gemacht haben. Oder mit abgelehnten Urlaubsgesuchen.