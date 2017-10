Arbeitnehmer-Rechte Darf der Chef mein Foto auf die Firmenwebsite stellen?

Sie haben ein Problem:

"Arbeitest du jetzt als Model?" Ihr Nachbar macht gern mal einen Spruch. Aber was meint er diesmal? Sie arbeiten als Automechatroniker bei einer freien Werkstatt, weiß er doch.

Im Gespräch stellt sich heraus: Ihr Nachbar war auf der Internetseite der Werkstatt, weil man da neuerdings die Termine online machen kann. Und was sieht er als erstes? Ein Foto von Ihnen bei der Arbeit, Sie richten gerade den Abgasprüfstand ein. Die ganze Breite des Browserfensters nimmt das Bild ein, darunter steht Ihr Name und dass Sie die Autos der Kunden "gern fit machen für die nächste Hauptuntersuchung".

Sie wussten ja, dass der Chef eine neue Seite erstellen lässt. Einen ganzen Tag lang war ein Fotograf in der Werkstatt unterwegs. Aber dass Sie nun das Werbemaskottchen Ihrer Firma spielen sollen - das hätten Sie gern vorher erfahren.

Am nächsten Tag stellen Sie den Chef zu Rede. "Hab Dich nicht so", sagt der: "Schaust doch gut aus dabei." Sie beruhigt das wenig, das Gespräch schaukelt sich hoch. Schließlich verlangen Sie, von der Webseite entfernt zu werden. Doch der Chef bleibt stur: "Vergiss es, das gehört zum Job."

Das könnte helfen:

Der Datenschutz und das Recht am eigenen Bild. Niemand darf gegen seinen Willen in die Öffentlichkeit des Internets gezerrt werden.

Nun hat Ihr Chef nicht etwas völlig Verbotenes getan. Hätte er Sie vorher gefragt und hätten Sie Ihre Zustimmung gegeben, wäre alles in Ordnung. Schließlich hat die Firma ein berechtigtes Interesse daran, sich sympathisch und kundenorientiert zu präsentieren. Dazu kann es gehören, Ansprechpartner mit Namen und Foto auf der Webseite zu zeigen sowie mit Durchwahl und E-Mail-Adresse.

Andererseits müssen Sie als Mitarbeiter hier nicht zwangsläufig mitspielen. Den entscheidenden Satz hat der Chef selbst gesagt: Wenn es tatsächlich zum Job gehört, kann es verlangt werden, sonst nicht. Die Pressesprecherin eines Unternehmens zum Beispiel muss immer gut erreichbar sein, da geht das in Ordnung. Auch für eine Sachbearbeiterin im Rathaus ist das mitunter sinnvoll - wobei man bei einer solchen Position gut ohne Foto auskommt, das bedarf also ihrer freiwilligen Zustimmung.

Sie als Mechatroniker dagegen haben keine Aufgabe, für die Sie in der Öffentlichkeit stehen müssen. Natürlich müssen Sie freundlich mit den Kunden umgehen und für deren Fragen offen sein. Aber das ist etwas ganz anderes als der unfreiwillige Job als Fotomodell.

Daher gilt: Ohne Zustimmung darf Ihr Chef das nicht machen. Und selbst wenn Sie die geben, haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Meinung zu ändern. Dafür dürfen Sie nicht bestraft oder benachteiligt werden.

Worauf müssen Sie achten?

Man kann das Ganze nun natürlich juristisch klären: Die Arbeitsgerichte beschäftigen sich immer wieder mit solchen Streitereien. Vor drei Jahren etwa entschied das Bundesarbeitsgericht für einen Mann, der von seinem früheren Arbeitgeber gefordert hatte, ein Video mit ihm von der Firmenhomepage zu nehmen.

Bei einem solchen Wunsch sollten Sie schriftlich die Änderung der Webseite verlangen und eine realistische Frist setzen, zwei Wochen oder mehr. Passiert trotzdem nichts, nehmen Sie sich spätestens dann einen Anwalt. Was das für das Arbeitsklima bedeutet, wissen Sie selbst am besten. Vielleicht ist es klüger, wenn Sie den Vorgesetzten erst nochmal in aller Ruhe auf die Rechtslage aufmerksam machen. Einen guten Überblick von offizieller Seite verschafft diese Broschüre des Baden-Württembergischen Landesbeauftragten für Datenschutz. Möglicherweise überzeugt das den Chef.

Und sonst so?

Diese Rechte greifen übrigens nicht nur, wenn es um eine öffentlich zugängliche Internetpräsenz geht. In einem firmeninternen Intranet haben Sie ebenso das Recht am eigenen Bild. Auch wenn es hier vielleicht weniger Grund gibt, die Zurschaustellung zu fürchten: Sie entscheiden.

Ihre persönlichen Informationen müssen in der Firma geschützt werden. Das heißt in der Regel: Privates geht die Kollegen nichts an, es sei denn, es gibt einen guten dienstlichen Grund. Zum Beispiel gibt es Firmen, bei denen jeder Mitarbeiter im Online-Dienstplan nachschauen kann, mit welcher Begründung sich Kollegen krankgemeldet haben.

Von dieser Praxis berichtet der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg - und sie ist demnach nicht zulässig. Tatsächlich reicht es völlig zu vermerken, dass ein Mitarbeiter krank ist und wie lange die Krankschreibung voraussichtlich dauert. Diese Information ist schließlich wichtig, um die Arbeit sinnvoll zu verteilen. Ob Schnupfen oder Husten der Grund für einen Ausfall sind, ist für die Arbeit egal.