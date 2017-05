Qualmen am Arbeitsplatz Als Rauchen noch cool war

Früher gehörten Zigaretten einfach dazu. Immer. Überall. Gefühlt rauchte fast jeder - und wer sich über den Tabakqualm der Kollegen im Büro beschwerte, galt als Spielverderber. Der füllige Fabrikdirektor war ohne dicke Zigarre kaum denkbar und wenn seine Sekretärin mondän wirken wollte, rauchte sie sehr, sehr dünne Zigaretten. Ungesund? Nein, wirklich! Auf den Schreck erst mal einen Cognac aus der Schreibtischschublade.

Heute läuft der CEO Marathon und seine Assistentin geht in der Mittagspause zum Pilates. Rauchen ist in Bürogebäuden höchstens noch in abgelegenen, stinkenden Kabuffs mit abgeschabten Ledersofas aus der Zeit des übergewichtigen Fabrikdirektors erlaubt. Viele Süchtige müssen gleich ganz vor die Tür - selbst bei Kälte und Regen. Da träumt manch einer von früher.

Werfen Sie hier mal einen Blick zurück in unbekümmerte Zeiten.