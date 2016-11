Working Holiday Ausgebeutet in Australien

Es dauerte drei Wochen, bis Wolf pleite war. Knapp 1500 Euro hatte er als Startkapital mit nach Australien genommen. Zimmer und Job in Sydney suchen, Geld verdienen, durchs Land reisen, das war der Plan. 60 Bewerbungen, 21 Tage im Hostel-Einzelzimmer und unzählige Drinks später war das Ersparte weg.

Die letzte Hoffnung des 27-Jährigen aus Dresden: Ein Job auf einer Farm im Landesinneren. Kühe melken, Schweine füttern, Ställe ausmisten. 13 Stunden am Tag, bei sengender Hitze. Neun Tage hielt er es dort aus, drei davon lag er mit einem Spinnenbiss im Krankenhaus. "Es waren die schlimmsten neun Tage meines Lebens", sagt er.

Dabei klang und klingt die Aussicht verlockend: Rucksack auf, ab ins Flugzeug und das Geld für die weitere Reise unterwegs verdienen - so funktioniert das australische Working-Holiday-Visum. Das ist ab Januar noch einfacher zu bekommen: Die Altersobergrenze wird von 30 auf 35 Jahre angehoben, die Kosten auf 390 australische Dollar (273 Euro) gesenkt und die Regelung, dass spätestens nach sechs Monaten der Arbeitgeber gewechselt werden muss, wird gelockert. Doch es gibt viele Fallstricke.

Das "kulturelle Austauschprogramm für junge Reisende", wie das australische Tourismusministerium das Programm nennt, ist für Australien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund 160.000 junge Menschen aus aller Welt, darunter mehr als 24.000 Deutsche, beantragen jedes Jahr ein Working-Holiday-Visum - und erwirtschaften damit im Schnitt 3,2 Milliarden australische Dollar, heißt es in einem aktuellen Bericht der australischen National Farmers' Federation.

Aus diesen Ländern kommen die meisten Working-Holiday-Reisenden Platz Land 2015/16 vergebene Visa 1 Großbritannien 34.097 2 Deutschland 24.210 3 Frankreich 18.530 4 Südkorea 17.721 5 Taiwan 14.803

Die Rucksackreisenden übernehmen bei Australiern unbeliebte, kraftzehrende Jobs wie Obst und Gemüse pflücken - und lassen einen großen Teil ihres mickrigen Lohns im Land. 15.088 australische Dollar (10.500 Euro) verdiene ein Working-Holiday-Reisender im Schnitt pro Jahr, heißt es in dem Bericht weiter. "Und etwa dieselbe Summe, nach Steuern, gibt jeder aus."

Derzeit müssen die Backpacker erst ab einem Einkommen von 18.200 australischen Dollar (12.410 Euro) Steuern zahlen. Ab Januar entfällt die Freigrenze. Von jedem erarbeiteten Dollar wird die australische Regierung dann 19 Cent einbehalten.

Die neue Regelung ist in Australien umstritten, monatelang wurde im Parlament darüber diskutiert. Wirtschaftsverbände fürchten um ihre Arbeitskräfte.

Sebastian aus Heidelberg sieht das gelassen. Seit fünf Monaten arbeitet der 30-Jährige mit seiner Freundin Victoria auf einer Zitrusfrüchtefarm in der Nähe von Adelaide. "Natürlich wäre es schön, von der Steuer etwas zurückzukriegen, aber solange man vom Gehalt leben kann, ist doch alles gut", sagt er. "Die Arbeit hier macht echt Laune."

Bezahlt werden die beiden nach gefüllten Körben. Für einen Korb Mandarinen gibt es 90 Dollar, für Orangen 30, für Grapefruit 22. An guten Tagen kommen sie damit auf einen Tagesverdienst von 240 Dollar pro Person (168 Euro) - und haben schon um 15 Uhr Feierabend.

Privat In diesem Van wohnen Sebastian und Victoria

Das Pärchen hat sich einen Van gekauft, als temporäres Zuhause. 15 Dollar verlangt der Farmer pro Woche für den Stellplatz, dafür dürfen sie Dusche und Toilette nutzen. Abends sitzen sie oft noch mit den anderen Arbeitern zusammen, ihr Chef lädt regelmäßig zum Grillen ein. "Wir haben mit dem Job hier riesiges Glück", sagt Victoria.

Wolf ist mittlerweile wieder in Deutschland und arbeitet als Ingenieur. "Ich bin viel zu naiv an die Sache herangegangen", sagt er im Rückblick.

Im australischen Outback ist der nächste Nachbar meist Dutzende Kilometer entfernt, Handys haben keinen Empfang. Wer kein eigenes Auto hat, ist darauf angewiesen, von seinem Arbeitgeber hin- und hergefahren zu werden. Und so war Wolf machtlos, als ihm der Landwirt nach dem Biss der Spinne den Arztbesuch verwehrte. "Er sagte, ich solle mich nicht so anstellen, ich hätte wahrscheinlich nur was Falsches gegessen."

Wolf fuhr schließlich selbst ins Krankenhaus - indem er mitten in der Nacht ein Auto seines Chefs kaperte. Als er drei Tage später vollgepumpt mit Antibiotika wieder ankam, war der einzige Kommentar des Farmers: "Piss off."

Privat Wolf mit Spinnenbiss im Krankenhaus

Wolf musste auf den nächsten Hügel kraxeln, bis der Handyempfang so stabil war, dass er in der Klinik anrufen konnte. Eine Krankenschwester, die ihn dort betreut hatte, holte ihn ab und brachte ihn zum Flughafen. Und dort fand er dann einen Job, der ihm wirklich Spaß machte: als Kellner in einem Irish Pub im Terminal.

Wie mies Working-Holiday-Arbeiter teilweise behandelt werden, hat der australische Fernsehsender ABC im Mai letzten Jahres mit versteckter Kamera dokumentiert. Das Fazit fällt hart aus: "Die jungen Leute werden behandelt wie Sklaven."

Eine daraufhin vom australischen Senat in Auftrag gegebene Untersuchung kommt zu einem ähnlichen Schluss: Working-Holiday-Reisende werden von einigen Arbeitgebern systematisch ausgebeutet.

Manche schuften bis zu 18 Stunden am Stück, kommen auf 80 oder gar 90-Stunden-Wochen, und verdienen weit unter dem Mindestlohn. Dieser variiert je nach Job, für Erntehelfer liegt er bei 22,13 Dollar. Tatsächlich werden einige Backpacker mit deutlich weniger abgespeist - und kriegen von ihrem Lohn auch noch Vermittlungsgebühren und horrende Mieten für schäbige Matratzenlager abgezogen. Der Bericht des Senats trägt die Überschrift: "Eine nationale Schande."

Auch Julika aus Rheinland-Pfalz spricht von Sklaverei, wenn sie von ihrem Job als Tomatenpflückerin erzählt. Angeheuert hatte sie als Fabrikarbeiterin. Sie solle Mais sortieren, bezahlt werde sie nach Arbeitsstunden, hieß es. Doch kaum hatte sie angefangen, blieb das Band stehen. Die Maisernte sei ausgefallen, stattdessen seien nun die Tomaten dran. "Ein mieser Trick, um Leute für den Job zu bekommen", sagt sie. Denn Tomatenpflücken ist Knochenarbeit - und wird nach Arbeitsleistung und nicht nach Arbeitszeit bezahlt.

Privat Da lachte sie noch: Julika (links) bei der Tomatenernte

Um fünf Uhr morgens wurde Julika aufs Feld gebracht. Die nächsten elf Stunden arbeitete sie gebückt in der prallen Sonne, ohne Sonnenschutz. "Danach konnte ich mich kaum noch bewegen, so weh tat mir der Rücken."

17 Cent gab es pro Kilo Tomaten, "also wirklich gar nichts", wie Julika sagt. "Man arbeitet, um seine Miete bezahlen zu können." Und die hatte sie schon für zwei Wochen im Voraus anzahlen müssen.

Nach fünf Tagen konnte sie nicht mehr. Aber der Chef wollte sie nicht gehen lassen: Sie habe eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Erst als sie ihm zwei andere Backpacker als Ersatz präsentierte, willigte er ein. Die Hälfte der im Voraus gezahlten Miete behielt er.

Wie Wolf hat aber auch Julika noch einen Job gefunden, der ihr Spaß macht. Sie arbeitet jetzt als Küchenhilfe in einem Altenheim.