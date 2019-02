Lohngleichheit von Männern und Frauen ZDF-Reporterin scheitert vor Gericht

Eine Reporterin des ZDF ist mit ihrer Klage auf mehr Gehalt auch in zweiter Instanz gescheitert. Die Journalistin habe dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg keine ausreichenden Hinweise erbracht, dass sie aufgrund ihres Geschlechts weniger Geld erhalten habe als vergleichbare männliche Kollegen, hieß es in einer Gerichtsmitteilung. Der Reporterin stehe daher weder eine weitere Vergütung noch eine Entschädigung oder Schadensersatz zu.

Vor dem Arbeitsgericht Berlin war die Journalistin, die für das Magazin "Frontal 21" arbeitet, bereits im Januar 2017 mit ihrer Klage für mehr Lohngerechtigkeit gescheitert. Sie hatte daraufhin Berufung eingelegt, über die das Landesarbeitsgericht jetzt entschied.

Die ZDF-Mitarbeiterin hatte herausgefunden, dass ihre männlichen Kollegen mehr verdienen. Sie verlangte, ebenfalls ein höheres Gehalt zu bekommen - was das ZDF ablehnte. Der Sender hatte vor Gericht argumentiert, dass die männlichen Kollegen der Klägerin mehr Berufserfahrung hätten.

Bei der Entscheidung, wie viel jemand beim ZDF verdiene, sei das Geschlecht kein Kriterium, hieß es in der Arbeitsgerichtsverhandlung. Die Vergütung der freien und festen Mitarbeiter werde weitgehend durch Tarifverträge bestimmt, sagte ein Sprecher seinerzeit. "Geschlecht, Alter, Religion etc. spielen hierbei keine Rolle."

Der Anwalt der ZDF-Journalistin hatte dagegen das Urteil der ersten Instanz hart kritisiert: Es sei "in schwerwiegender, ja willkürlicher Weise rechtsfehlerhaft".

Der Verein ProQuote Medien, der sich für die Belange von Frauen in Medienberufen einsetzt, bezeichnete die Klage der Journalistin als "wichtiges Signal". "Wir hoffen, dass dies anderen Frauen Mut macht und wir so gemeinsam den dringend benötigten Kulturwandel in der Medienbranche vorantreiben können."

Anspruch auf Gehaltsauskunft für Kollegen gilt nicht für freie Mitarbeiter

Zwischen dem Arbeitsgerichtsurteil Anfang 2017 und dem aktuellen Urteil des Landesarbeitsgerichts trat das Entgelttransparenzgesetz in Kraft. Unter bestimmten Voraussetzungen können Arbeitnehmer nun Auskunft darüber verlangen, wie hoch das durchschnittliche Gehalt ihrer Kollegen auf einer vergleichbaren Arbeitsstelle ist.

Dieser Anspruch auf Auskunft bleibt der Journalistin dem Gericht zufolge jedoch verwehrt - da sie freie Mitarbeiterin und keine Arbeitnehmerin sei. Gegen diese Rechtsprechung kann die Klägerin vor dem Bundesarbeitsgericht nun Revision einlegen, nicht aber gegen das Urteil in der Diskriminierungsklage.

Trotz des Rechtsanspruchs wird das Gesetz aber in vielen Betrieben ignoriert. Das zeigen unter anderem eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sowie Daten aus der "Randstad ifo Personalleiterbefragung".