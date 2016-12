Zwischen den Jahren im Büro Schön, dass ihr nicht da seid

Wagen wir einen Blick in Ihre nahe Zukunft: Rückreiseverkehr, Anfang des Jahres. Wenige Momente vor der Einfahrt des Zuges erfahren Sie, dass er "heute in umgekehrter Wagenreihung fährt". Keine Zeit, jetzt auf dem Bahnsteig zum richtigen Wagen zu kommen, in dem Sie einen Platz reserviert haben - auf dem gesamten Bahnhof herrscht Trubel wie in Mekka bei der Haddsch.

Sie verbringen die Fahrt also auf dem Gang, wo im Verlauf von drei Stunden 14 Rollkofferfahrer Stück für Stück Ihrem rechten Mittelfußknochen den Rest geben. Obwohl doch eh kein Platz zum Rollkofferrollen ist: "Oh, war das Ihr Fuß?" Nein, so würde man dieses Körperteil nicht mehr nennen.

Szenenwechsel: Der 30. Dezember in einer beliebigen deutschen Großstadt, sagen wir: Hamburg. Ich steige in die U-Bahn. Seufz, welchen Viererplatz soll ich bloß nehmen? Glückliche Qual der Wahl. Ich richte mich ein: Ein Sitz für mich, einen für meine Tasche, Beine übereinander, die Musik schmerzhaft laut. Geil.

Heute werden nicht kleine graue Bürobewohner stehend in den Wagon gepfercht, wie sonst jeden Werktagmorgen zur Rushhour. Heute atme ich tief durch. Während die U-Bahn Fahrt aufnimmt, triumphiere ich: Platz da, hier kommt der Landvogt!

Stille, fleißige Elite

Das ist ein Gefühl, das durch den ganzen Tag trägt. Ich darf mir schließlich einbilden, zu einer stillen Elite zu gehören: Ich arbeite zwischen Weihnachten und Neujahr. Das tun nicht viele, und die, die es tun, sind wichtig: In Notfallambulanzen und Kraftwerken, in Supermärkten und Bäckereien. Und ja, auch in Redaktionen.

Zwar retten wir nicht alle Leben. Doch wir sind die Stützen unserer Unternehmen, die Säulen der Arbeitswelt, ach was: das Rückgrat der Republik. Und zwar in einer Zeit, in der sich fast alle einen Lenz machen. Nämlich Ihr, die Kollegen im Urlaub. Ihr, die Ihr jetzt täglich ausschlaft. Oder gerade eine neue, schöne Loipe entdeckt.

knk Business Software Wer sagt, dass es bei der Arbeit nicht besinnlich zugeht? Ein Leserfoto, eingesandt von der Firma knk in Kiel

Ihr denkt, ich bin neidisch? Nicht die Bohne. Es ist wunderbar, dass Ihr mal nicht da seid. Ist nicht böse gemeint. Aber heute werde ich das erste Mal seit dem Sommer meinen Schreibtisch aufgeräumt hinterlassen. Ich werde am Abend alle Mails beantwortet haben, die frisch reingekommen sind. Es sind auch nur elf, davon kann ich sonst nur träumen. Und ja, es gibt Tage, da träume ich wirklich davon.

Wir Stützen der Gesellschaft sparen uns unnötige CCs. Ist nicht unsere Art. Wer sollte die auch lesen?

Keiner, der dazwischenbimmelt

Da kann ich auf die verlängerte Weihnachtsheimeligkeit gut verzichten. Während Ihr nach 16 Stunden Netflix ohne Pinkelpause nicht mehr gerade gucken könnt, arbeite ich im Flow. Kein Telefon, das dazwischenbimmelt. Kaum einer da, den ich anrufen könnte. So angenehm wie jetzt ist die Arbeit das ganze Jahr nicht.

Die vier Urlaubstage vom 27. bis zum 30. Dezember spare ich mir auf. Und werde sie genießen, wenn nicht das gesamte Land gleichzeitig seinen Standort wechselt. Ist auch besser für meinen Mittelfußknochen.

Wenn meine Schicht nachher endet, wird der Aufzug schon auf mich warten. Die Ampeln auf dem Weg zur U-Bahn kann ich getrost ignorieren, ist eh kaum Verkehr. Platz da, hier kommt der Landvogt!