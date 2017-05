Zum Tode von A.R. Penck Der Freigeist

Dieser Künstler liebte die Freiheit, er nahm sie sich sogar, und das viele Jahre lang in der DDR, einem Land, das Freiheit für seine Bürger nicht vorsah: A.R. Penck, der eigentlich Ralf Winkler hieß, hat ein ungewöhnliches Leben gelebt. Was daran lag, dass dieses Land so eigentümlich war, und daran, dass er gegen diese Eigentümlichkeiten aufbegehrte, mit großer Beharrlichkeit.

Seine Biografie teilt sich in Ost und West, er hatte sogar einen Namen für den Osten und andere Namen für den Westen - nicht nur "A.R. Penck" (nach einem Eisforscher), auch "Mike Hammer" oder "Alpha y".

Aber über dieses ungewöhnliche Leben sprach er ungern, auch immer seltener, obwohl er so zu einem noch größeren Idol, zu einer echten Symbolfigur hätte werden können. So musste man sich mit seinen Bildern und Skulpturen beschäftigen, um sich ihm zu nähern. Seine Kunst war eine, die zu brennen schien, in Farbe, aber ebenso in Schwarz-Weiß. Sie ist wild und konkret zugleich, reduziert und überbordend. Seine gemalten Figuren werden oft Strichmännchen genannt, doch sie erinnern vor allem an die Archaik der Höhlenmalereien. Er wollte mit einem System voller Zeichen Systeme darstellen - und dazu gehörte das so simple wie undurchschaubare System Mensch.

Seine Malerei war es auch, die bereits reiste oder doch zumindest geschmuggelt wurde, als es ihm noch unmöglich war, die Welt zu erkunden. 1972 waren seine Werke sogar auf der Documenta in Kassel zu sehen, während er selbst erst 1980 die Grenze passierte - als ihn die DDR ausbürgerte. Damals war er 40 Jahre alt.

Im Westen galt Penck da schon viele Jahre lang als der ewige Geheimtipp, die Galeristen rissen sich früh um ihn, er wurde zum Ostmythos. Westkünstler wie Jörg Immendorff suchten den Kontakt, weil er der Inbegriff des widerständischen Künstlers war, und genau das blieb sein Image. Die Feuilletons nannten Penck noch Ende der Siebziger den "unangepassten Zweifler". Und den stieß die DDR dann eben ab. Penck kam in den Westen und blieb für alle der Mann aus dem Osten, der Maler der brisanten Werke, lauter Zeugnisse eines Freiheitsdrangs. Und als solcher inspirierte er viele, die Kunst der Achtziger wirkt, dank ihm, insgesamt befreiter.

Auf Distanz zur westdeutschen Umgebung

Seine Bilder eroberten auch das Ausland, die Londoner Royal Academy stellte ihn 1981 als einen der Künstler vor, deren Werk den "New Spirit in Painting" verkörpere, in Frankreich feierten sie ihn als einen der Hauptvertreter einer neuen deutschen Malerei. Klar, er wurde endgültig zum Erfolgskünstler. Sein Galerist Michael Werner, der im Grunde auch sein Entdecker war, gehört zu den Großen der Branche, doch Penck nahm es sich eben außerdem heraus, nicht so berühmt zu werden, wie er es gekonnt hätte.

Und er schuf sich noch mehr Freiräume, dazu gehörte, nicht ausschließlich Maler zu sein, egal, was nun wiederum dieses System - der Kunstbetrieb - erwartete. Schon in seinen DDR-Jahren hatte er im Super-8-Format gefilmt; er schrieb Bücher, war Musiker, er trommelte. Musik, am liebsten Freejazz, machte er dann auch auf öffentlicher Bühne - und trotz schlechter Kritiken.

Ende der Achtzigerjahre wurde er Professor an der Akademie in Düsseldorf, aber da war er längst wieder auf Distanz gegangen zu seiner deutschen Umgebung, auch zur westdeutschen, ihn zog es nach Israel, 1983 verlegte er seinen Wohnsitz nach London, verbrachte seine späten Jahre in Deutschland, Irland und Italien. Er fühlte sich wohl längst eher als Tourist im eigenen Leben, er war, insgesamt, mehr Freigeist als Denkmal.

Als Person unsichtbar

Noch ein Blick zurück: 1939 war er in Dresden zur Welt gekommen, seine Kindheit war geprägt vom Krieg, seine Jugend von der DDR mit ihren so eigenen Regeln; ihm fiel es schwer, sie einzuhalten. Er, der Sohn einer Lehrerin, brach die Schule ab, dann auch eine Lehre, wechselte die Gelegenheitssjobs. Doch schon als Kind hatte er gemalt, hatte zuerst Kurse an der Volkshochschule, später Abendkurse an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste besucht. Ein Studium durfte er nie aufnehmen, er war wohl früh aufgefallen als eine dieser "schwierigen jungen Künstler".

Penck entwickelte sich trotzdem zum Maler, aus eigener Kraft, gründete eine Künstlergruppe mit. Aber auch der Verband bildender Künstler verwehrte ihm die Aufnahme, das Leben wurde ihm schwer gemacht, er wurde observiert. Im Osten war seine Kunst für das Publikum unsichtbar, im Westen war er bis 1980 als Person unsichtbar.

Die Jahre nach der Ausbürgerung dürften viel Kraft gekostet haben. Er selbst sagte dann doch dieses: "Ich habe da einen gewissen Widerstand aufgebaut gegen Dinge, die mir nicht gefielen. Die Funktionäre haben das ja nun ausgelöscht. Und jetzt müssen andere diesen Widerstand leisten. Ich habe damit nichts mehr zu tun."

Schwer krank war A.R. Penck wohl schon seit längerem. Am 2. Mai starb er in Zürich.