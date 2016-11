Erfolg der AfD Das kann nicht die Gesellschaft sein, von der wir träumen

Die Selbstmordgefahr bei homosexuellen Jugendlichen ist siebenmal höher als bei heterosexuellen Jugendlichen im vergleichbaren Alter. Homosexualität tut keinem weh, außer den Jugendlichen, die dafür gemobbt werden und zwar von Erwachsenen. Von anderen Eltern und von großen Teilen der AfD-Führung, Zitat:

Wer lesbisch oder schwul ist, könne nicht zum "Erhalt unseres Volkes, unseres Staats und unserer Nation" beitragen.

Wie geht es einem Jugendlichen, wenn er so etwas hört? Wenn Ihr Kind, liebe Leserinnen und Leser, betroffen wäre, was wäre Ihnen wichtiger - das Leben Ihrer Familie oder Parolen? Würden sie Ihre Kinder nicht verteidigen? Und ist es wirklich so schrecklich, wenn in Schulen beizeiten darüber aufgeklärt wird, dass es verschiedene Arten der Liebe und des Zusammenlebens gibt, und dass alle in Ordnung sind?

Ich verstehe viele Kritikpunkte an der deutschen Regierung. Es geht vermutlich den meisten Menschen in den meisten Ländern im Moment ähnlich. Sie haben das Gefühl, dass die Regierung nicht ihnen dient, sondern den Interessen der Industrie, der Wirtschaft. Eventuell alleinerziehend, mit Aushilfsjobs, oder als Hebamme am Existenzminimum, als Arbeitsloser über 50 oder als Kleinunternehmen an den Steuern erstickend.

Kaum einer kümmert sich offenbar um ihre Probleme und der Hinweis, dass es 40 Prozent der Menschheit schlechter geht als ihnen, zieht nicht, denn Leiden ist immer subjektiv. Sie sitzen in Deutschland, sie sehen die Ackermanns und andere CEOs mit den Geldern der Bürger Unternehmen retten und wer rettet sie?

Ich verstehe die Sorge vor einer Islamisierung, wer steht schon auf Religionen. Sie sind nicht fremdenfeindlich (oder?), Sie wollen nur keine fucking Religionen, die Ihnen auf den Geist gehen, richtig? Sie wollen mitbestimmen, Sie wollen, dass sich Ihre Situation nicht verschlechtert. Aber: Der Kapitalismus, den wir alle lange toll fanden - neues Auto, Waschmaschine wegschmeißen nach drei Jahren, Sofagarnitur gerade hinterher - funktioniert so nicht mehr. Es kann nicht immer mehr geben, denn irgendwo ist Ende. Das Ende ist also jetzt erreicht.

Was hat Einmischung in die Privatsphäre mit Politik zu tun?

Was sollen wir tun? Wen sollen wir wählen? Eine Partei, die als Protestbewegung begann, und in der sich Einzelne aus Profilierungsgründen mit Menschenfeindlichkeit überbieten? Hauptsache laut, Hauptsache provokativ. Muss momentan jede Protestbewegung zwangsläufig in Nationalismus und Faschismus münden, weil Menschen ihren Hass auf alles, was ihnen fremd ist, nicht unter Kontrolle bekommen? Wir gegen die anderen. So wie der AfDler Björn Höcke, der Holocaustleugnung als Meinungsdelikt verharmlost.

Holocaustleugnung, Homophobie und Aufruf zum Hass: Was hat Kritik an der vorherrschenden Politik mit der Einmischung in die Privatsphäre zu tun? Gibt es keine neueren Visionen, als die von der hehren deutschen Familie, in einem hehren, von blonden Menschen besiedelten Land, als die Kontrolle des Denkens im Intimen? Ist das nicht ein wenig einfach? Um solche Parolen zu finden, muss man ja nur in dem Bestseller "Mein Kampf" nachlesen. Wollen Sie ein hartherziger, ignoranter Mensch sein, der Kinder, die anders sind, in den Selbstmord treibt, wollen Sie sich über Bedürftige lustig machen, Hilflose abwerten? Wollen Sie Menschen, die Menschen lieben, verachten, ausgrenzen, wollen Sie sich für Unmenschlichkeit entscheiden? Seriously? Das kann nicht die bessere Gesellschaft sein, von der wir träumen.