Anti-liberaler Kampf Was die AfD und den "Islamischen Staat" eint

DPA Claus Leggewie, geboren 1950, forscht unter anderem zu den Folgen der kulturellen und religiösen Globalisierung. Derzeit arbeitet er als Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen. Zudem ist er Mitherausgeber der "Blätter für deutsche und internationale Politik".

SPIEGEL ONLINE: Herr Leggewie, im Juli 2011 ermordete der Attentäter Anders Breivik 77 Menschen. Warum ist Breivik, den Sie in Ihrem neuen Buch als "völligen Außenseiter" beschreiben, ein exemplarischer Vertreter der europäischen Rechten?

Leggewie: Weil er den völkischen Identitätswahn propagiert, dem inzwischen auch viele andere in Europa anhängen. Mit der Attacke auf den Islam und den sogenannten Kulturmarxismus, eine in Breiviks Sicht gesellschaftsverändernde Multikulti-Ideologie, schließt er an die Radikalen an, die seit rund zehn Jahren als "identitäre Bewegung" auftreten. Die Zuwanderung von Muslimen wird zur Kernfrage der Existenz Europas hochgespielt. Das Problem ist nicht, dass Rechtsradikale terroristische Akte Breiviks imitieren, wenngleich der NSU von seiner Tat beeindruckt gewesen sein dürfte. Die weltanschauliche Bewegung ist breiter und beeinflusst die Mitte der Gesellschaft.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es auch Verbindungslinien zwischen Breivik und der demokratisch legitimierten Rechten, sprich: der AfD? Inhaltliche Entsprechungen zu Breiviks Manifest kann man etwa in deren Wahlprogramm finden: die Glorifizierung der patriarchalen Kleinfamilie, die Angst vor Überfremdung...