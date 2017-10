Ende von Air Berlin Ein Schokoherz, das im Hals stecken bleibt

Manchmal denke ich, wer weiß, wie lange dieses ganze System noch hält, wenn es doch auf Ungleichheit und Ausbeutung basiert. Wenn es so viel Verdrängung von offensichtlich schief laufenden Dingen braucht. Wenn es so viel Ungerechtigkeit braucht für jedes einzelne iPhone und so viel Umweltzerstörung für einen Urlaub. Ist aber auch naiv. Ausgerechnet heute ist es entsetzlich naiv.

Heute feiern wir 500 Jahre Reformation. Toll, seit Monaten sitzt das Feuilleton auf dem Schoß von Martin Luther als wäre er der Weihnachtsmann persönlich und fragt sich, was der alte Antisemit uns heute noch Schlaues sagen kann. Mir fällt kein Grund ein, ihm eher zuzuhören als denen, die er als Hexen verbrennen lassen wollte, aber manche Leute gruseln sich ja ganz gerne. Happy Halloween!

Es stimmt natürlich gar nicht, dass der Kapitalismus irgendwie gefährdet wäre, nur weil er auf Ungleichheit und Gewalt beruht. Man kann sich ja viele Sorgen machen, aber darüber lieber nicht. Das kapitalistische System kennt Turbulenzen und Wertverluste, es kennt Krisen und Umbrüche, aber es ist keine blutleere, kalte Maschine, die sich einfach zu Tode rumpeln wird. Dazu sind Menschen viel zu leicht ablenkbar. Das konnte man in den letzten Tagen gut sehen, als vor allem in den sozialen Medien so rührend um Air Berlin getrauert wurde. Wohlgemerkt in den meisten Fällen nicht um das Schicksal der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern um die Marke.

Irgendwas läuft da schief

Noch fragen wir uns vielleicht, ob Leute irgendwann für Roboter dieselben Gefühle haben werden wie für andere Menschen. Für Unternehmen klappt es schon mal ganz vorzüglich. Menschen, die die Schokoherzen vermissen werden, die am Ende des Flugs immer verteilt wurden. Menschen, die ebenjene Schokoherzen für 250 Euro auf Ebay stellen. Menschen, die sagen, sie seien schon etwas emotional geworden, als sie das letzte Mal die Air-Berlin-Hotline-Musik gehört haben. Menschen, die sagen, sie können sich kaum vom Fernseher losreißen, weil sie da im Livestream sehen, wie das letzte Flugzeug in Berlin-Tegel eintrifft.

Überall Trauer, Nostalgie, Rührung. Irgendwas läuft da schief. Man kann Leuten Gefühle nicht ein- oder ausreden. Aber offensichtlich ist der nicht-sentimentale Teil, der schlichte Wut über Ungerechtigkeit ist, in der Air-Berlin-Trauer der Ex-Passagierinnen und -Passagiere nicht sehr zentral gewesen. Vielleicht war er auch überdeckt von der Frage, wo man demnächst weiterhin billige Tickets bekommt für Strecken, die so billig niemals sein dürften.

Ein paar Unterschriften würden sich gut machen

Das seltene Wort "Wehmut" mischt sich in die Berichterstattung vom letzten Flug, der zu spät kommt, wie es sich gehört, und zu dessen Ende die Passagierinnen und Passagiere auf der Flugzeugtür unterschreiben dürfen wie auf einem Gipsbein. Süß, ja. Aber lieber würde man irgendwo unterschrieben sehen, dass eine Lösung gefunden wurde, bei der nicht Hunderte Air-Berlin-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen in Kürze arbeitslos werden. Ein paar Unterschriften der Bundesregierung würden sich gut machen und nicht nur vom Land Berlin. Für den Vorstandsvorsitzenden Thomas Winkelmann warten derweil 4,5 Millionen Euro fortgezahltes Gehalt.

Es passt zu einem Unternehmen, dessen ehemaliger Geschäftsführer Joachim Hunold sich nicht schämte zu zeigen, wie nervig er Gewerkschaften fand. Die taz zitierte ihn 2006 mit den Worten: "Glauben Sie, unsere Servicekräfte wären so freundlich, wenn wir sie knechten und auspeitschen würden?"

Um die Frage heute, elf Jahre später, noch einmal zu beantworten: Ja. Menschen sind zu unglaublichen Leistungen fähig. Sie können sich zusammenreißen und verdrängen, dass es ein Wahnsinn ist. Allein denen, die als ehemalige Air-Berlin-Chefs sowie Politikerinnen und Politiker hätten Verantwortung übernehmen können für die bald Arbeitslosen, denen könnte man glatt wünschen, dass sie das alles nicht verdrängen können, sondern dass ihnen ihre Entscheidung wenigstens ein bisschen im Hals stecken bleibt wie ein blödes Schokoherz.