Star-Architekt Albert Speer junior ist tot

Der Architekt Albert Speer junior ist tot. Die "Süddeutsche Zeitung" vermeldete, dass er nach Angaben seiner Familie im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Nach Informationen von "Bild.de" sei Speer Junior gestürzt und soll wenig später in einem Krankenhaus notoperiert worden sein. Die Hilfe kam zu spät.

Speer zählte zu den renommiertesten Architekten in Deutschland. Vor allem das Stadtbild seiner Wahlheimat prägte er wie kein anderer. Unter anderem gestaltete er den Neubau der Europäischen Zentralbank nach seinen Vorstellungen. Bei den Fußball-Weltmeisterschaften in Südafrika 2010 und Katar 2022 plante er den Stadionbau, auch am neuen Nachwuchszentrum des FC Bayern München wirkte er mit.

Speer war der Sohn von Adolf Hitlers gleichnamigem Rüstungsminister. Dieser wurde bei den Nürnberger Prozessen zu 20 Jahren Haft verurteilt und starb 1981 in London. Von den Ansichten und Verbrechen seines Vaters grenzte sich Speer junior im Laufe seines Lebens immer wieder deutlich ab.

Speer junior erhielt zudem zahlreiche Auszeichnungen. Unter anderem wurde ihm 2003 die Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main verliehen. Schon in den Sechzigerjahren, kurz nachdem er sein erstes Architekturbüro eröffnet hatte, gewann er Preise.